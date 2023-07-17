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Штопор – ідея подарунка для винолюба

17 липня 2023, 14:45
Штопор – ідея подарунка для винолюба

Що подарувати на день народження, ювілей, професійне чи будь-яке інше особисте або державне свято людині, яка любить вино та споживає його з дотриманням усіх правил? Для неї ви завжди можете купити штопор, яким вона користуватиметься із задоволенням.

Як вибрати штопор

Тим, хто віддає перевагу якісним та оригінальним аксесуарам для вина, варто звернути увагу на асортимент штопорів, що представлені на сайті VIP-подарунків fama.ua.

  • Колекційні моделі для тих, хто шукає щось особливе. Ви зможете вибрати виріб з унікальним дизайном, оздоблений інкрустованим деревом, з ручками, що покриті дорогоцінними металами, або навіть у незвичайному авторському виконанні. Вражає різноманіття кольорів: на вибір доступні вироби сріблястого, бронзового, мідного кольорів, оздоблені деревом та матеріалами, що імітують мармур.
  • Ексклюзивні аксесуари, які існують в єдиному екземплярі. Ваш подарунок у вигляді штопора точно не буде «повтором», особливо якщо ви робите його для людини, яка має велику кількість аналогічних винних аксесуарів.
  • Сучасні технологічні рішення. Можна вибрати автоматичний штопор для вина, щоб зробити процес відкорковування пляшки максимально простим і швидким — для цього потрібно буде докладати мінімум зусиль. Водночас електричний штопор для вина створить певний настрій у компанії завдяки діодному підсвічуванню чи іншим функціональним особливостям, що властиві моделям саме цього типу.

Для штопорів, які можна придбати на fama.ua, характерна функціональність у кожній деталі. Електронний пристрій може мати зручний ніж для зрізання фольги, віконце для спостереження за процесом витягування корка, диспенсер із вбудованим аератором, а традиційні моделі — ручку ергономічної форми, підставку, надійне кріплення на стіну та інші конструктивні особливості.

У магазині представлено продукцію відомих брендів. Аксесуари таких виробників, як Wine Enthusiast та BOJ, знають у всьому світі, поступово їх поціновувачі з’являються і в Україні. Ці торговельні марки пропонують якісні сувенірні вироби, серед яких буде нескладно вибрати модель, що відповідатиме бажаному дизайну, функціональності та вартості.

Де придбати стильний та якісний штопор

Ми рекомендуємо вибрати штопор від fama.ua — великого магазину VIP-подарунків із шоурумом у місті Київ, де можна купити все для того, щоб створити близькій людині незабутній настрій та залишити у подарунок після себе не тільки якісну й оригінальну річ, а й позитивні спогади. Тут ви знайдете штопор для вина професійний, для колекціонерів, приватного використання тощо. Комплекти для вина й окремі вироби заслуговують на те, щоб стати гарним презентом з будь-якої урочистої нагоди для людини, яку ви любите, поважаєте та цінуєте.

 

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