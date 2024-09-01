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CУСПІЛЬСТВО

Шторм в Австралії залишив без світла десятки тисяч мешканців

01 вересня 2024, 19:58
Шторм в Австралії залишив без світла десятки тисяч мешканців
Фото: з вільних джерел
За даними влади, сума збитків буде значною.

У штаті Тасманія, що на півдні Австралії, десятки тисяч людей залишилися без світла через руйнівні вітри та сильні дощі. У регіоні також оголошували попередження про повені.

Про це повідомляє Reuters.

"Сьогодні вранці близько 30 000 споживачів по всьому штату залишилися без світла", — повідомила державна енергетична компанія штату Tasnetworks.

Національний синоптик заявив, що негода віддаляється від штату, хоч "смуги злив і гроз продовжують створювати ризик руйнівних поривів вітру". За останню добу влада отримала 330 запитів про допомогу.

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Тасманії Фелікс Елліс заявив, що "сума збитків, ймовірно, буде значною". Він додав, що пошкоджені майно, лінії електропередач та інфраструктура. 

Тасманія — острівний штат, розташований у 445 км від материкового міста Мельбурн, у регіоні проживає 570 тисяч людей. Близько 40% території острова займають дикі території або заповідні території. 

Австраліяштормсвітло

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