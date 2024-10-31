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ПОЛІТИКА

Штраф поза межами реальності: росія оштрафувала Google на 2 ундецильйони рублів

31 жовтня 2024, 13:05
Штраф поза межами реальності: росія оштрафувала Google на 2 ундецильйони рублів
Ілюстрація: Ad Age
Такий штраф значно перевищує весь ВВП світу.

Google отримав від росії штраф у розмірі понад 2 ундецильйони рублів за те, що видалив державні і проурядові акаунти з YouTube. Ундецильйон — це трильйон, помножений на трильйон, помножений на трильйон.

Про це повідомило російське пропагандистське державне агентство ТАСС.

Такий штраф значно перевищує весь ВВП світу, який Міжнародний валютний фонд оцінює у $110 трильйонів. Фондова вартість усієї корпорації $2,16 трильйона.

Цей розмір штрафу — не остаточний. Він зростатиме через несплату і, якщо його не погасять протягом девʼяти місяців, почне подвоюватися щодня. У росії вирішили, що Google може повернутися на російський ринок лише, коли виплатить 2 ундецильйони рублів.

Ось два ундецильйони, написані цифрами — 2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000.

Googleросія загроза

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