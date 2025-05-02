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CУСПІЛЬСТВО

Штучна споруда в Китаї "сповільнила" Землю – NASA зафіксувало зміни в часі

02 травня 2025, 17:44
Штучна споруда в Китаї
Фото: Укрінформ
На жаль, така зміна часу абсолютно непомітна для людини.

Зміна законів часу вважається неможливою. Однак NASA заявило, що одна штучна споруда в Китаї настільки величезна, що, можливо, вплинула на обертання Землі.

Про це повідомляє Yahoo News.

Гігантська гребля, здатна вплинути на орбіту планети

Доктор Бенджамін Фонг Чао з Центру космічних польотів Годдарда при NASA представив дослідження, що пов'язує розміри і вагу греблі "Три ущелини" в Китаї зі зміною орбіти Землі.

Завершена 2012 року, гребля "Три ущелини" перетинає річку Янцзи біля міста Сандоупін і вважається найбільшою електростанцією у світі за встановленою потужністю.

Її ширина становить 2 335 метрів, а висота - 185 метрів над рівнем моря. Загальна вартість будівництва сягнула 20,4 мільярда доларів.

Гребля може утримувати близько 40 кубічних кілометрів води, що еквівалентно 40 трильйонам галонів. Це призводить до зміщення маси Землі, що, за розрахунками NASA, збільшує тривалість доби на 0,06 мікросекунди.

Також це робить планету трохи опуклішою в екваторіальній ділянці і плоскою біля полюсів.

На жаль, така зміна часу абсолютно непомітна для людини - одна мікросекунда дорівнює 0,000001 секунди, а вплив греблі становить лише 0,00000006 секунди на день.

Щоб подовжити добу всього на одну секунду, знадобилося б 16 666 666 гребель "Три ущелини", якщо враховувати масу як фактор.

За словами доктора Чао, це уповільнення обертання планети еквівалентно приблизно трьом додатковим дням за всю історію Всесвіту, вік якого оцінюють у 13,8 млрд років. Тож турбуватися нема про що.

Реакція користувачів: "Де мої три вихідні?"

Після публікації результатів один користувач Reddit жартома запитав: "Можна отримати всі ці дні відразу у вигляді триденних вихідних?", а інший додав: "Ми сповільнили Землю, навіть не дочекавшись виходу GTA 6 (майбутня відеогра в жанрі пригодницького бойовика, - ред.)".

І, зрештою, це черговий удар по теоріях прихильників плоскої Землі - хоча можна було б подумати, що докази від провідних учених світу вже мали б переконати їх відмовитися від таких переконань.

КитайземляNASAчас

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