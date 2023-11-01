Англійський словник Collins назвав головне слово цього року

Спеціалісти словника англійської мови Collins Dictionary назвали "штучний інтелект" (ШІ) головним словом 2023 року.

Про це повідомляє BBC.

Цього року використання цього терміна зросло в 4 рази.

Представник Collins Dictionary Алекс Бікрофт заявив, що ШІ був темою для розмов у 2023 році.

"Ми знаємо, що цього року штучний інтелект був у центрі уваги завдяки тому, що він розвивався і швидко став настільки ж повсюдним і вбудованим у наше життя, як електронна пошта, потокове онлайн-мовлення чи будь-яка інша колись футуристична, а тепер повсякденна технологія", - сказав Бікрофт

Серед претендентів на звання головного слова цього року були: deinfluencing — ситуація, коли інфлюенсери переконують підписників уникати певних товарів; greedflation — компанії, що отримують прибуток під час кризи вартості життя; nepo baby — людина, яка отримала першу популярність за рахунок знаменитих батьків; ulez (абревіатура зони наднизьких викидів) – міська зона, в яку можуть в'їжджати лише транспортні засоби з низьким рівнем забруднення без сплати за проїзд.

Collins Dictionary - це видавництво, яке займається публікацією книг з освітньої, мовної та географічної тематики вже понад 200 років.

Це популярніший видавць словників і довідників, які містять надійну та авторитетну інформацію про мову.