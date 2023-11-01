Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Англійський словник Collins назвав головне слово цього року

01 листопада 2023, 16:28
Англійський словник Collins назвав головне слово цього року
Nhigham
Спеціалісти словника англійської мови Collins Dictionary назвали "штучний інтелект" (ШІ) головним словом 2023 року.

Про це повідомляє BBC.

Цього року використання цього терміна зросло в 4 рази.

Представник Collins Dictionary Алекс Бікрофт заявив, що ШІ був темою для розмов у 2023 році.

"Ми знаємо, що цього року штучний інтелект був у центрі уваги завдяки тому, що він розвивався і швидко став настільки ж повсюдним і вбудованим у наше життя, як електронна пошта, потокове онлайн-мовлення чи будь-яка інша колись футуристична, а тепер повсякденна технологія", - сказав Бікрофт

Серед претендентів на звання головного слова цього року були: deinfluencing — ситуація, коли інфлюенсери переконують підписників уникати певних товарів; greedflation — компанії, що отримують прибуток під час кризи вартості життя; nepo baby — людина, яка отримала першу популярність за рахунок знаменитих батьків; ulez (абревіатура зони наднизьких викидів) – міська зона, в яку можуть в'їжджати лише транспортні засоби з низьким рівнем забруднення без сплати за проїзд.

Collins Dictionary - це видавництво, яке займається публікацією книг з освітньої, мовної та географічної тематики вже понад 200 років. 
Це популярніший видавць словників і довідників, які містять надійну та авторитетну інформацію про мову. 
 
штучний інтелектсловоCollins Dictionary

Останні матеріали

Численні просування Ізраїлю в Газу. В центрі уваги – оперативний план війни – Мік Раян
Cуспільство
Численні просування Ізраїлю в Газу. В центрі уваги – оперативний план війни – Мік Раян
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 16:39
Ракети ATACMS створюють нові дилеми росіянам. Але вони не є диво-зброєю – Микола Бєлєсков
Технології
Ракети ATACMS створюють нові дилеми росіянам. Але вони не є диво-зброєю – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 11:16
Прокиньтеся. Порядок європейської безпеки має бути не з росією, а проти неї – Крісті Раік
Політика
Прокиньтеся. Порядок європейської безпеки має бути не з росією, а проти неї – Крісті Раік
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 09:08
США не готові до війни великих держав. Що слід зробити першочергово – Ендрю Міхта
Політика
США не готові до війни великих держав. Що слід зробити першочергово – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 31 жовтня 2023, 16:35
Обман, страх і зневіра. Історія про те, як США позбавили Україну ядерного арсеналу. Частина 2 – National Interest
Політика
Обман, страх і зневіра. Історія про те, як США позбавили Україну ядерного арсеналу. Частина 2 – National Interest
Переклад iPress – 31 жовтня 2023, 12:49
Провал
Політика
Провал "засліплених". Помилкові уявлення про росію на Заході тепер оплачує Схід – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 жовтня 2023, 09:27
Обман, страх і зневіра. Історія про те, як США позбавили Україну ядерного арсеналу. Частина 1 – National Interest
Політика
Обман, страх і зневіра. Історія про те, як США позбавили Україну ядерного арсеналу. Частина 1 – National Interest
Переклад iPress – 30 жовтня 2023, 17:07
Сил для форсування Дніпра у ЗСУ вистачає. Вирішальне значення для всієї війни має достатність боєприпасів і техніки – Том Купер
Cуспільство
Сил для форсування Дніпра у ЗСУ вистачає. Вирішальне значення для всієї війни має достатність боєприпасів і техніки – Том Купер
Переклад iPress – 30 жовтня 2023, 12:07
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється