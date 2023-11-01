Англійський словник Collins назвав головне слово цього року
Про це повідомляє BBC.
Цього року використання цього терміна зросло в 4 рази.
Представник Collins Dictionary Алекс Бікрофт заявив, що ШІ був темою для розмов у 2023 році.
"Ми знаємо, що цього року штучний інтелект був у центрі уваги завдяки тому, що він розвивався і швидко став настільки ж повсюдним і вбудованим у наше життя, як електронна пошта, потокове онлайн-мовлення чи будь-яка інша колись футуристична, а тепер повсякденна технологія", - сказав Бікрофт
Серед претендентів на звання головного слова цього року були: deinfluencing — ситуація, коли інфлюенсери переконують підписників уникати певних товарів; greedflation — компанії, що отримують прибуток під час кризи вартості життя; nepo baby — людина, яка отримала першу популярність за рахунок знаменитих батьків; ulez (абревіатура зони наднизьких викидів) – міська зона, в яку можуть в'їжджати лише транспортні засоби з низьким рівнем забруднення без сплати за проїзд.