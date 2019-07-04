Штучний інтелект моніторитиме земельні угіддя в Україні
"Рішення легко інтегрується у будь-який бізнес-процес і надає вичерпну інформацію про стан сільськогосподарських культур на будь-якій території", - йдеться у прес-релізі компанії, інформує Agroportal.
Розробники відмічають, що новий програмний продукт поєднує передові алгоритми аналізу полів за допомогою індексів рослинності, а також історичних даних.
EOS Crop Monitoring Tool проводить постійне оновлення метеорологічної інформації з раннім прогнозом погоди, який враховує опади, температуру повітря, вологість, швидкість вітру, а також глибину снігу.
"EOS Crop Monitoring Tool дозволить контролювати будь-які зміни в полях і проводити онлайн-моніторинг насадження нових культур та їхнього дозрівання. З ним фермери можуть оптимізувати свою роботу та витрати на утримання полів, а також визначити ключові напрямки для розвитку", — зазначив директор з продажів Олександр Сакаль.
Однією з головних переваг EOS Crop Monitoring, відзначають у компанії, є легка інтеграція. Рішення легко поєднується з будь-якими іншими програмами та додатками для аграріїв.
"Також новий продукт легко масштабується і дає максимально швидкий доступ до оновлених супутникових знімків. Це дозволить отримувати вичерпну інформацію про стан полів та погодні умови у будь-якій точці світу 24/7", - повідомляє прес-служба.
"Усі дані попередньо обробляються і отримують радіометричну та атмосферну корекцію, тож користувач отримує супутникову аналітику найкращого ґатунку", - заявили в компанії.
Earth Observing System (EOS) - це міжнародна компанія, яка надає можливості автоматизованої ГІС-аналітики, поєднуючи інформацію з супутникових знімків та геопросторові дані. Головний офіс компанії знаходиться в Менло-Парк, Каліфорнія.
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