Штучний інтелект у криптотрейдингу

Штучний інтелект та криптовалюти ― дві надсучасні технології, які рано чи пізно мали об'єднатись. Завдяки інтеграції ШІ в криптоіндустрію вдалося розробити невзаємозамінні токени, засновані на блокчейні торгові платформи, а також торгових ботів, які підвищують ефективність трейдингу. Як розширити можливості криптотрейдингу за допомогою штучного інтелекту, про які обмеження і ризики слід пам'ятати та яке майбутнє криптовалютної торгівлі на основі ШІ ― далі в статті.

ШІ та криптотрейдинг

Чимало відомих компаній, в тому числі розробників криптопроєктів, інвестують у розвиток штучного інтелекту. Об'єднання ШІ з блокчейном має забезпечити точність процесів, спростити аналіз, підвищити рівень безпеки і розширити структурні можливості. Вже сьогодні штучний інтелект використовується в різних напрямках:

Створення криптопродуктів на основі ШІ. До вартих уваги проєктів можна віднести криптовалюти Fetch.ai, Render Token, Injective, The Graph.

Моніторинг криптовалютного ринку в реальному часі. Штучний інтелект позбавляє необхідності постійно стежити за криптовалютним ринком та фіксувати найменші зміни.

Аналіз історичної інформації. Програми на основі ШІ здатні аналізувати великі обсяги інформації, зіставляти актуальні дані з історичними показниками, робити прогнози.

Автоматична торгівля. Трейдери застосовують алгоритми ШІ для запуску торгових стратегій в автоматичному режимі за попередньо визначеними параметрами.

Торгівля криптовалютою за допомогою штучного інтелекту набуває популярності. Річ у тому, що ринок працює постійно, тому трейдерам потрібно слідкувати за графіками 24/7, щоб не пропустити вигідну угоду. Цю задачу можна перекласти на спеціально розроблену програму. Застосування нейронної мережі дозволяє зекономити час на пошук і аналіз інформації, прибирає фактор емоцій, підвищує ефективність трейдингу.

Роль ШІ у виборі та аналізі криптосигналів

Торгові сигнали криптовалют ― це рекомендації трейдеру, які допомагають приймати рішення в різних ситуаціях. Формування сигналів відбувається в результаті аналізу історичних даних та актуальної ситуації на ринку, де можна відстежити характерні патерни. Після цього можна обрати оптимальний час для відкриття позиції.

Торгові сигнали бувають платними та безкоштовними, їх використовують для прийняття рішень для входу та виходу з позицій. Також підказки відрізняються за типом активу ― для біткоїна, альткоїнів та інших криптовалют. Найчастіше торгові сигнали можна знайти в Telegram, де розміщують підказки найкращі постачальники:

LEARN2TRADE;

4C TRADING SIGNAL;

BEINCRYPTOCOMMUNITY;

FAT PIG SIGNALS.

Нейромережа для трейдингу може стати джерелом торгових сигналів, які формуються на основі зібраної та проаналізованої інформації стосовно конкретного активу. За допомогою програм на основі штучного інтелекту можна отримати аналітичні підказки та детальний алгоритм дій для торгівлі криптовалютою. Трейдери використовують нейромережу, щоб слідкувати за змінами на ринку та формувати підказки. Штучному інтелекту також можна поставити завдання обрати постачальника з найбільш точними торговими сигналами, щоб не переплачувати за непотрібно послуги.

Потрібно пам'ятати, що криптовалютні сигнали ― це допоміжні інструменти для трейдера, а не точні вказівки. Нейромережа може не враховувати настрої на ринку та непередбачувані події, а здійснює угоди на основі точних даних та алгоритмів. Тому трейдер все одно повинен контролювати аналітичні процеси та робити власні прогнози.

Переваги використання ШІ для трейдерів

Джерело: https://trading.biz

Інструменти та рішення, які працюють на основі штучного інтелекту, поступово інтегруються в наше життя та використовуються в різних сферах, в тому числі в трейдингу. Трейдери звертаються до нейромережі, щоб підвищити ефективність торгівлі завдяки наступним перевагам:

Автоматичний аналіз даних. Основною здатністю нейромережі є її особливість до швидкого аналізу великих обсягів інформації. Цю властивість можна застосувати при дослідженні криптовалютного ринку, щоб знайти закономірності, які призводять до підвищення та зниження ціни монети.

Підвищена точність та ефективність. Програма працює на основі передових алгоритмів зі здатністю до машинного навчання. На основі отриманої інформації за криптовалютами ШІ може робити прогнози та давати точні сигнали для відкриття вдалих угод.

Оптимізація торгових стратегій. За допомогою ШІ можна обрати найбільш ефективну стратегію або розробити власний алгоритм, який допоможе отримати прибуток. Також можна запустити автоматичне виконання стратегій, визначивши всі важливі параметри. Нейромережа допоможе скорегувати торговий план для досягнення максимальної результативності.

Управління ризиками. Важлива умова для безпечної торгівлі, її виконання також можна довірити нейромережі. Сюди входить встановлення обмежувальних стоп-лоссів та ордерів тейк-профіт для зниження витрат та фіксації прибутку.

Виключення емоційної складової. Машина керується виключно даними, а не емоціями. В тих випадках, де трейдер може діяти імпульсивно та відхилятись від обраної стратегії, ШІ працює строго за планом.

Штучний інтелект звільняє трейдерів від постійного моніторингу ринку, не помиляється в розрахунках, завжди дотримується торгової стратегії. Щоб знизити ризики та адаптуватись до ринкових змін, потрібно коригувати налаштування та ставити нейромережі правильні задачі, що особливо актуально для високоволатильного ринку криптовалют.

Нейромережа швидко вчиться та дає більш точні прогнози стосовно біткоїна, ефіріума та інших монет. При правильному підході можна значно підвищити прибутковість угод у майбутньому.

Приклади успішного застосування ШІ у криптотрейдингу

Використання торгових ботів ШІ є одним з найбільш ефективних способів застосування нейромережі в трейдингу криптовалют. Такі роботи не вимагають від користувача витрачати багато часу на аналіз ринку й торгових стратегій. Це хороший варіант для непрофесійних криптотрейдерів, бо він дозволяє використовувати більш складні та прибуткові стратегії.

Джерело: https://trading.biz

Через попит ШІ в криптотрейдингу спостерігається ріст пропозицій за торговими ботами, які допомагають торгувати криптовалютою. Сьогодні успішно застосовуються такі платформи:

3Commas. Криптоінвестиційна платформа з автоматизованими ботами на основі нейромережі. Роботи 3Commas дозволяють новачкам використовувати такі ж позиції, що й досвідченим трейдерам, реалізують масштабні торгові стратегії, дозволяють купувати та продавати криптоактив за найвигідніших умов.

Pionex. Популярна торгова платформа, яка пропонує користувачам різні види ботів. Серед них представлені як безкоштовні, так і платні роботи:

бот, що ребалансує для зберігання монет з перспективою прибутку;

Мартингейл-бот ― працює на основі відомої традиційної стратегії;

мережевий торговий бот ― призначений для автоматичної торгівлі криптовалютою 24/7 за визначеними параметрами.

Octobot. Платформа дозволяє користувачам розробляти власних ботів на основі унікального скрипту. Також трейдерам пропонуються готові роботи:

Smart DCA ― бот купує активи на регулярній основі та дозволяє отримати прибуток від щоденних цінових коливань.

ChatGPT ― інтелектуальний бот, що за запитом дає точні прогнози, які використовуються в криптотрейдингу.

Kryll. Програмне забезпечення для автоматизованої торгівлі криптовалютою на базі ШІ. Пропонує користувачам багато корисних функцій ― торгові термінали, редактори стратегій, можливість створювати ботів без навичок кодування.

Виклики та обмеження ШІ в трейдингу

В 2024 році платформи та інструменти на базі штучного інтелекту отримали широке розповсюдження серед трейдерів. Попри всі очевидні переваги, застосування нейромережі має свої обмеження і ризики:

Помилки в коді. Системні помилки можуть призвести до неточного виконання поставлених задач, що загрожує втратою потенційного прибутку.

Нездатність оцінити контекст. Нейромережа працює з точними даними та не враховує такі фактори, як заяви відомих людей чи компаній, настрої трейдерів, непередбачувані ситуації, що призводять до зростання чи падіння курсу активів.

Джерело: https://trading.biz

Недостатня точність сигналів. Торгові сигнали від нейромережі ― це не більше ніж підказки, а не точні дані. Навіть ШІ не може на 100% гарантувати настання тренду.

Штучна волатильність. Безконтрольне застосування торгових ботів ШІ може призвести до раптових стрибків і падінь ціни криптовалюти.

Надання невірної інформації. ChatGPT може навчатись на необ'єктивних, старих та обмежених даних, що призводить до помилок в трейдингу.

Чим більше трейдерів застосовують ChatGPT та інші інструменти ШІ, тим більше підвищується попит на одні активи й падає на інші. Це також впливає на ціноутворення та може призвести до штучного дефіциту окремих активів.

Майбутнє криптотрейдингу з ШІ: очікування та прогнози

Використання нейромережі ― це новий підхід у криптотрейдингу. Він має як свої переваги, так і недоліки. ChatGPT та інші боти ШІ вже широко застосовуються в різних сферах житті та бізнесу, а також допомагають трейдерам приймати рішення. Одночасно с перспективами більшої результативності нейромережа здатна спровокувати штучну волатильність через підвищений попит на конкретні активи. Тому в майбутньому очікуємо на створення ще більш точних інструментів, з урахуванням знайдених помилок і ризиків.