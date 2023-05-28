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CУСПІЛЬСТВО

Штучний інтелект відбере робочі місця переважно у жінок – дослідження

28 травня 2023, 15:59
Штучний інтелект відбере робочі місця переважно у жінок – дослідження
Фото: з відкритих джерел
Необхідні програми навчання жінок новим професіям, які допоможуть їм залишатися на ринку праці.

Штучний інтелект може замінити переважно ті професії, де зайняті співробітники жіночої статі. 

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому компанією Revelio Labs, що займається вивченням ринку праці, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що цій тенденці сприятимуть забобони в людському суспільстві щодо того, якої статі людина має бути, щоб обіймати ту чи іншу посаду.

Наприклад, обов'язки секретаря, адміністратора чи касира традиційно виконують жінки. І оскільки, згідно з прогнозами, ШІ загрожує замінити людей цих професій, відповідно свої робочі місця також втратять переважно жінки.

У дослідженні наголошується на необхідності програм навчання жінок новим професіям, які допоможуть їм залишатися на ринку праці.

Один з авторів дослідження, економіст Хаккі Озденорен, наголошує, що такий крок дозволить як користуватися перевагами досягнень у галузі штучного інтелекту, так і не відмовлятися від найму людей, які мають певний досвід.

Нагадаємо, нещодавно компанія IBM скоротила кількість вакансій адміністративного плану (наприклад кадровиків), які легко може замінити ШІ.   Передбачається, що за п'ять років до 30% робочих місць такого плану у цій фірмі перестануть існувати.

Раніше повідомлялось, що Ізраїль прагне використати свою технологічну перевагу, щоб стати "наддержавою" штучного інтелекту (ШІ). 

жінкиробочі місцяштучний інтелект

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