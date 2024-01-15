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CУСПІЛЬСТВО

Штучний інтелект вплине на 40% робочих місць – МВФ

15 січня 2024, 17:21
Штучний інтелект вплине на 40% робочих місць – МВФ
Фото: з відкритих джерел
Аналіз МВФ передбачає, що штучний інтелект, ймовірно, вплине приблизно на 60% робочих місць у розвинутих економіках.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) провів аналіз і виявив, що штучний інтелект вплине на майже 40% усіх робочих місць. Також ШІ, імовірно, погіршить загальну нерівність.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва зазначила, що політики мають звернути увагу на "тривожну тенденцію", щоб "запобігти подальшому розпалюванню соціальної напруги за допомогою технології".

Аналіз МВФ передбачає, що штучний інтелект, ймовірно, вплине приблизно на 60% робочих місць у розвинутих економіках і на 26% — у країнах з низьким рівнем доходу.

У половині випадків працівники можуть розраховувати на користь від інтеграції штучного інтелекту, тоді як в решті ситуацій ШІ виконуватиме завдання замість людей, знизивши попит на робочу силу.

За словами Георгієвої, багато країн не мають інфраструктури або кваліфікованої робочої сили, щоб скористатися перевагами ШІ, тому ця технологія може погіршити нерівність між націями.

"Для країн вкрай важливо створити комплексні системи соціального захисту і запропонувати програми перепідготовки для вразливих працівників. Так ми можемо зробити перехід до ШІ більш інклюзивним", — додала Георгієва.

У ЄС ухвалили перший пакт про регулювання штучного інтелекту — це перша спроба блоку регулювати нові технології. Наприкінці листопада в Британії опублікували перші глобальні рекомендації щодо безпеки ШІ. Їх схвалили 18 країн.

робочі місцяштучний інтелект

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