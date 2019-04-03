Шулявський шляхопровід у Києві закриють на реконструкцію 16 березня
На сайті Київміськадміністрації йдеться, що з 17 березня на об'єкті починаються роботи з демонтажу. Під знесення підуть контактна мережа, опори освітлення, карнизні блоки, консолі тротуарів, покриття, балки прогонових будов і частково ростверки.
До кінця року планують побудувати новий шляхопровід завдовжки 158,17 м, велосипедні доріжки загальною протяжністю 741 м, ліво- і правоповоротні з'їзди, реконструювати підземний пішохідний перехід, упорядкувати й озеленити прилеглу територію.
Рух організують через прилеглі вулиці.
Через ремонт маршрут тролейбуса №22 буде скорочений (аеропорт Київ - Індустріальний шляхопровід), тролейбусний маршрут №27 розділять на два (Київ-Волинський - Індустріальний шляхопровід та ст. м. "Почайна" - Дегтярівська), тролейбусний маршрут №30 пустять в обхід ремонтованої ділянки, тролейбусний маршрут №42 матиме іншу кінцеву (Київ-Волинський замість Дегтярівської).
Також буде організовано тимчасові тролейбусні маршрути №30к (Милославська - Дегтярівська) і №21к (Кадетський Гай - Індустріальний шляхопровід), автобусний маршрут №27тр (Дегтярівська - Борщагівська).
Внесено також зміни в маршрут руху автобуса №2.
Нагадаємо, що Київська міськдержадміністрація 2 січня затвердила проект капітального ремонту автопроїздів мосту Метро через Дніпро в 2019-2021 роках.
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