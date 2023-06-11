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Шведська Essity виходить з російського ринку

11 червня 2023, 10:15
Шведська Essity виходить з російського ринку
Шведський світовий виробник засобів особистої гігієни і продукції медичного призначення Essity заявив про остаточне припинення діяльності в росії.

Компанія підписала відповідну угоду, яка була схвалена владою росії.

Про це компанія повідомила в на своєму сайті.

Діяльність Essity в росії буде припинена протягом другого кварталу цього року, йдеться на сайті. 

Також там написано, що минулого року було проведено знецінення активів компанії в Росії приблизно на 1,7 млрд шведських крон.

"В 2022 році чистий обсяг продажів Essity в Росії склав приблизно 2% від загального обсягу чистих продажів Групи. Загальний вплив на прибуток буде повідомлено, коли транзакцію буде завершено, але не очікується, що це матиме суттєвий фінансовий вплив", – написано в прес-релізі.

РосіяEssity

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