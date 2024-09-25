Saab веде переговори з двома-трьома компаніями про те, "як налагодити місцеве виробництво", але угода ще не завершена.

Шведська компанія Saab планує налагодити виробництво в Україні, щоб підтримати розвиток незалежної оборонної спроможності країни.

Про це заявив генеральний директор шведського виробника оборонного обладнання Мікаель Йоханссон.

Про це пише Reuters.

За словами Йоханссона, він бачить потенціал для співпраці з українськими компаніями щодо можливостей безпілотників. Україна також може стати постачальником частин боєприпасів і сприяти розвитку сенсорних технологій.

"Ми маємо допомогти Україні розбудувати суверенний потенціал і можливості, тому нам потрібно мати партнерство з українською промисловістю в Україні, а також українською промисловістю, яка виїхала за межі України", – сказав генеральний директор Saab.

Він додав, що Saab веде переговори з двома-трьома компаніями про те, "як налагодити місцеве виробництво", але угода ще не завершена.

Йоханссон розповів, що збройна промисловість переходить від допомоги, що базується на пожертвах, до прямого партнерства з Києвом.

Як пише агентство, Saab відчуває бум попиту, викликаний глобальною напруженістю, війною в Україні та нещодавнім вступом Швеції до НАТО.