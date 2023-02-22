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Шведська поліція: росія є найбільшою загрозою для безпеки країни

22 лютого 2023, 16:09
Шведська поліція: росія є найбільшою загрозою для безпеки країни
Служба державної безпеки Швеції заявила, що росія становить серйозну загрозу безпеці країни та стає дедалі агресивнішою у своїх діях.

Війна росії проти України кардинально змінила безпекову ситуацію, тепер рф становить військову загрозу в безпосередній близькості від Швеції, а також загрозу внутрішній безпеці.

Про це пише Reuters.

Наразі росія є найбільшою загрозою для Швеції… Дії (російського) режиму непередбачувані і він схильний йти на великі ризики”, — заявив на прес-конференції керівник контррозвідки Даніель Стенлінг.

У заяві Служби держбезпеки Швеції також повідомили, що росія вважає Швецію частиною Європи, НАТО та колективного Заходу, і це посилює загрозу для Швеції. 

Служба державної безпеки Швеції також наголосила, що Китай та Іран є іншими найбільш помітними загрозами для Швеції, і вони співпрацюють з росією.

Іноземні держави витрачають величезні ресурси на незаконне придбання передових технологій у Швеції”, - наголосили у Службі.

РосіяШвеціябезпека

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