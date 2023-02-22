Шведська поліція: росія є найбільшою загрозою для безпеки країни

Служба державної безпеки Швеції заявила, що росія становить серйозну загрозу безпеці країни та стає дедалі агресивнішою у своїх діях.

Війна росії проти України кардинально змінила безпекову ситуацію, тепер рф становить військову загрозу в безпосередній близькості від Швеції, а також загрозу внутрішній безпеці.

Про це пише Reuters.

“Наразі росія є найбільшою загрозою для Швеції… Дії (російського) режиму непередбачувані і він схильний йти на великі ризики”, — заявив на прес-конференції керівник контррозвідки Даніель Стенлінг.

У заяві Служби держбезпеки Швеції також повідомили, що росія вважає Швецію частиною Європи, НАТО та колективного Заходу, і це посилює загрозу для Швеції.

Служба державної безпеки Швеції також наголосила, що Китай та Іран є іншими найбільш помітними загрозами для Швеції, і вони співпрацюють з росією.

“Іноземні держави витрачають величезні ресурси на незаконне придбання передових технологій у Швеції”, - наголосили у Службі.