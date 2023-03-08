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Шведські військові у Литві навчать розмінуванню українських інструкторів

08 березня 2023, 08:22
Шведські військові у Литві навчать розмінуванню українських інструкторів
Фото: facebook.com/vladislav.seleznev
Експерти зі Швеції, Норвегії та Ісландії навчатимуть 48 українських інструкторів розмінуванню у Литві.

Уряд Швеції ухвалив рішення підготувати 48 українських інструкторів, кожен із яких навчатиме по 100 саперів.

Про це йдеться у заяві міністра оборони Швеції Пола Йонсона, яку приводить Dagens Nyheter.

"Ідея полягає в тому, щоб підготувати 48 українських інструкторів, кожен із яких навчатиме по 100 саперів, тобто всього буде 4,8 тис. українських саперів. Це буде важливим внеском у зміцнення їхніх можливостей", - пояснив міністр.

У проекті беруть участь шведські інструктори з центру боєприпасів та розмінування ВС Swedec в Екше.

Підполковник Аксель Блумдаль зі шведського центру розмінування сказав, це буде 30-денне тренування у кілька етапів.

"Ще до війни Україна була однією з країн, на території якої знаходиться найбільша кількість боєприпасів обох світових воєн, що не розірвалися. Нині їх кількість поповнилася приблизно одним мільйоном гранат і великими площами з мінами", - сказав Блумдаль.

 

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