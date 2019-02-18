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Шведську студентку, яка заважала депортації афганця, оштрафували: чоловіка депортували

Ерссон оштрафували на 3 тисячі шведських крон
Студентку зі Швеції Елін Ерссон, яка влітку влаштувала на борту літака одиночну акцію протесту через депортацію афганця, оштрафували, а мігранта все одно депортували.
Шведську студентку, яка заважала депортації афганця, оштрафували: чоловіка депортували Фото: скріншот відео

Акцію 21-річна студентка влаштувала наприкінці липня 2018 року. Вона заявила, що в разі депортації чоловік може загинути через складну ситуацію з безпекою в Афганістані. Тоді дівчину та чоловіка зняли з рейсу, повідомляє BBC.

На борту літака перебували двоє афганців, один з яких відбув покарання у шведській в’язниці. Наприкінці липня їх депортували.

Саму Ерссон оштрафували на 3 тисячі шведських крон (близько 324 доларів - ред.).

Нагадаємо, що шведська студентка Елін Ерссон перешкодила депортації 52-річного чоловіка в Афганістан, відмовляючись сісти на своє місце в літаку "Гетеборг - Стамбул".

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18 02 2019 22:33
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