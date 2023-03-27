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Шведським військовим заборонили користуватися TikTok

27 березня 2023, 19:12
Шведським військовим заборонили користуватися TikTok
Фото: з вільних джерел
У зв’язку з рішенням військовослужбовці Швеції більше не можуть завантажувати TikTok, а ті, хто вже має додаток на своїх телефонах, повинні видалити його.

Службовцям Сил оборони Швеції заборонили встановлювати та використовувати соціальну мережу TikTok на робочих телефонах через загрозу китайського шпигунства.

Про це повідомила Швецькому радіо речниця Збройних сил Швеції Гуна Грауфельд.

За її словами, рішення заборонити TikTok було ухвалене у зв'язку з погіршенням зовнішньої ситуації та розвідувальною загрозою для Сил оборони.

Додаток, який належить китайській компанії, збирає дані користувачів – це викликало занепокоєння, що китайський уряд може отримати доступ до цієї інформації.

"Існують різні ризики, пов'язані зі встановленням цього застосунку", – зазначила Грауфельд.

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