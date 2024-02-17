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ПОЛІТИКА

Шведський завод збільшує виробництво боєприпасів для підтримки України

17 лютого 2024, 09:32
Шведський завод збільшує виробництво боєприпасів для підтримки України
Ідеться про завод у шведському місті Карлскуга, де виробляють 155-мм боєприпаси.

Норвезько-фінський виробник боєприпасів Nammo вирішив перейти на цілодобовий графік роботи на своєму підприємстві у Швеції, аби виконати замовлення для України.

Про це повідомило шведське видання Dagens Nyheter.

Ідеться про завод у шведському місті Карлскуга, де виробляють 155-мм боєприпаси — там запровадили пʼятизмінне виробництво сім днів на тиждень, що забезпечить безперервну роботу.

Віцепрезидент Nammo Бйорн Андерссон переконаний, що наприкінці цього року компанія виготовить удвічі більше боєприпасів, ніж на початку 2022 року.

Водночас представники підприємства розповідають, що навіть попри активізацію роботи потужностей недостатньо, щоб загалом покрити запит України та поповнити спустошені запаси європейських країн.

Однак Андерссон підкреслив, що замало збільшити персонал і розширити завод, щоб мати можливість виготовляти більше снарядів. Для нарощення постачань Nammo потребує зусиль одразу в кількох країнах, де виготовляють компоненти.

Зокрема, корпуси снарядів виготовляють у Норвегії та Фінляндії. А одну з марок вибухівки — у Польщі. Проте значну частину порохів і вибухівки все-таки виготовляють поряд, у тому ж місті, на потужностях компанії Eurenco.

Гендиректор Eurenco Даніель Ріден у Карлскузі повідомив, що його компанія також перейшла на цілодобовий графік із виробництва вибухівки і планує радикально розширити виробництво, щоб задовольнити попит на дефіцитний ресурс.

За словами генерального директора Försvarets materielverk Йорана Мартенссона, який очолює скандинавський проєкт зі збільшення виробництва боєприпасів, вартість одного сучасного 155-мм снаряду становить $8 тисяч.

Швеціябоєприпасивійна в України

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