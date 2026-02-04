Шведи за 5 хвилин етеру зібрали 400 тисяч євро на допомогу українській енергетиці

Кампанія зі збору коштів для допомоги Україні на тлі надзвичайної ситуації в енергетиці почалась 3 лютого.

У Швеції 3 лютого розпочалась кампанія з допомоги українцям в енергетиці. За перші 5 хвилин етеру, де оголошували збір, вдалось зібрати 400 тисяч євро.

Про це повідомила посолка України у Швеції Світлана Заліщук.

"За перші 5 хвилин етеру на SVT шведи надонатили 400 тисяч євро. Організатори нам сказали, що „такого ще не бачили“", — розповіла посолка.