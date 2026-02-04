Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Шведи за 5 хвилин етеру зібрали 400 тисяч євро на допомогу українській енергетиці

04 лютого 2026, 18:55
Шведи за 5 хвилин етеру зібрали 400 тисяч євро на допомогу українській енергетиці
Фото: РБК
Кампанія зі збору коштів для допомоги Україні на тлі надзвичайної ситуації в енергетиці почалась 3 лютого.
У Швеції 3 лютого розпочалась кампанія з допомоги українцям в енергетиці. За перші 5 хвилин етеру, де оголошували збір, вдалось зібрати 400 тисяч євро.
 
Про це повідомила посолка України у Швеції Світлана Заліщук.
 
Кампанія зі збору коштів для допомоги Україні на тлі надзвичайної ситуації в енергетиці почалась 3 лютого. Про неї оголосили на національному телебаченні у Швеції.
 
"За перші 5 хвилин етеру на SVT шведи надонатили 400 тисяч євро. Організатори нам сказали, що „такого ще не бачили“", — розповіла посолка.
 
По допомогу посольство звернулося до благодійної організації Radiohjälpen. На сайті організації зазначається, що долучитись до кампанії можна, переказавши кошти на рахунок Radiohjälpen, вказавши "Україна".
 
Світлана Заліщук додала, що кампанія Keep Ukraine Warm має кілька треків у Швеції. Посольство також створило партнерство, яке координує зусилля бізнесу та шведських енергетичних компаній.
 
"Тут в нас є теж хороші новини, але про них трошки пізніше, щоб не голослівно, коли техніка буде їхати в Україну", — зазначила посолка.

 

