Швеція розслідує можливу диверсію на острові Готланд

На острові водопостачання зазнало саботажу.

Поліція Швеції розслідує ймовірний акт саботажу на острові Готланд, який був стаюся в цб неділю.

Про це інформує видання Aftonbladet.

В Службі державної безпеки Швеції підтверджують, що їм відомо про інцидент, який стався вчора.

Можлива диверсія могла б призвести до того, що весь острів Готланд залишився б без води – якби її не виявили.

"Це правда, що вчора було повідомлення про інцидент", -сказав прессекретар Säpo Йоган Вікстрьом.

Сьогодні вранці влада Готланду підтвердила, що водопостачання на острові зазнало саботажу.

Насоси для відкачування сирої води в озері були виведені з ладу.