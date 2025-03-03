Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Швеція розслідує можливу диверсію на острові Готланд

03 березня 2025, 13:55
Швеція розслідує можливу диверсію на острові Готланд
Фото: РБК
На острові водопостачання зазнало саботажу.

Поліція Швеції розслідує ймовірний акт саботажу на острові Готланд, який був стаюся в цб неділю.

Про це  інформує видання Aftonbladet.

В Службі державної безпеки Швеції підтверджують, що їм відомо про інцидент, який стався вчора.

Можлива диверсія могла б призвести до того, що весь острів Готланд залишився б без води – якби її не виявили.

"Це правда, що вчора було повідомлення про інцидент", -сказав прессекретар Säpo Йоган Вікстрьом.

Сьогодні вранці влада Готланду підтвердила, що водопостачання на острові зазнало саботажу.

Насоси для відкачування сирої води в озері були виведені з ладу.

 
Швеціясаботаж

Останні матеріали

Трамп зіграв на роялі путіна. На росії очікували пастку Трампа-Венса для Зеленського – Джулія Девіс
Політика
Трамп зіграв на роялі путіна. На росії очікували пастку Трампа-Венса для Зеленського – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 березня 2025, 11:49
Війна, яку обирає Трамп. Це був не Трамп проти Зеленського, а американці проти глузду – Тімоті Снайдер
Політика
Війна, яку обирає Трамп. Це був не Трамп проти Зеленського, а американці проти глузду – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 03 березня 2025, 09:24
Просто подякуйте й заткніться. Трамп сказав це сьогодні Україні, а завтра планував сказати це Європі – Філліпс О'Брайен
Політика
Просто подякуйте й заткніться. Трамп сказав це сьогодні Україні, а завтра планував сказати це Європі – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2025, 07:49
Професійна військова некомпетентність. Її геополітичні наслідки. Частина 3 – Том Купер
Політика
Професійна військова некомпетентність. Її геополітичні наслідки. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 28 лютого 2025, 16:37
Кремль у Вашингтоні. Як посланець путіна заманює США в угоду з Україною – Bloomberg
Політика
Кремль у Вашингтоні. Як посланець путіна заманює США в угоду з Україною – Bloomberg
Переклад iPress – 28 лютого 2025, 11:39
Ще один провал? Безперспективне майбутнє тристоронньої співпраці Японія-Південна Корея-США – Chatham House
Політика
Ще один провал? Безперспективне майбутнє тристоронньої співпраці Японія-Південна Корея-США – Chatham House
Переклад iPress – 27 лютого 2025, 15:00
Тривожне питання в центрі драми Трампа-Зеленського. Хто керує Америкою – дурень чи мафіозі? – Томас Фрідман
Політика
Тривожне питання в центрі драми Трампа-Зеленського. Хто керує Америкою – дурень чи мафіозі? – Томас Фрідман
Переклад iPress – 27 лютого 2025, 12:44
Три роки тотальної війни в Україні. Сага про американську зраду – Ендрю Таннер
Політика
Три роки тотальної війни в Україні. Сага про американську зраду – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 27 лютого 2025, 07:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється