Швеція розслідує можливу диверсію на острові Готланд
Поліція Швеції розслідує ймовірний акт саботажу на острові Готланд, який був стаюся в цб неділю.
Про це інформує видання Aftonbladet.
В Службі державної безпеки Швеції підтверджують, що їм відомо про інцидент, який стався вчора.
Можлива диверсія могла б призвести до того, що весь острів Готланд залишився б без води – якби її не виявили.
"Це правда, що вчора було повідомлення про інцидент", -сказав прессекретар Säpo Йоган Вікстрьом.
Сьогодні вранці влада Готланду підтвердила, що водопостачання на острові зазнало саботажу.
Насоси для відкачування сирої води в озері були виведені з ладу.