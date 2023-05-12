Швеція домагатиметься у ЄС визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією

Нині до списку визнаних у Європейському Союзі терористичними входять 13 осіб і 21 організація.

Швеція буде домагатися класифікації на рівні ЄС російської групи найманців "Вагнера" терористичною організацією.



Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом газеті Dagens Nyheter.

За словами дипломата, його країна, яка зараз головує у Раді Євросоюзу, готова виробити консенсус щодо цього питання між країнами-членами ЄС, щойно буде виконано юридичні умови.

"Швеція готова працювати над створенням єдності в ЄС, щоб включити ПВК "Вагнер" до списку терористичних санкцій Євросоюзу, щойно для цього з'являються юридичні передумови", - наголосив Біллстрьом.

Отже, лише після виконаня зазначених умов це питання можна буде обговорити у Раді ЄС із закордонних справ.



ПВК "Вагнер" заснована у 2014 році, нині нею керує соратник президента рф владіміра путіна Євгєній Прігожин.

Активи Прігожина в ЄС заморозили у 2020 році. Йому також заборонили в'їзд до Євросоюзу на тій підставі, що він відправив своїх найманців на війну в Лівії.