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Швеція допускає можливість військового нападу з боку росії

19 червня 2023, 11:55
Швеція допускає можливість військового нападу з боку росії
Фото: sverigesradio.se
У Швеції кажуть, що рф може здійснити спробу нападу на країну.

У Комітеті з оборони парламенту Швеції допустили, що росія може здійснити військовий напад на країну.

Про це йдеться у звіті комітету, повідомляє шведський телеканал SVT.

У доповіді зазначають, що хоча російські сухопутні війська перебувають в Україні, не можна виключати нападу на Швецію.

"росія також ще більше знизила поріг застосування військової сили і демонструє високу схильність до політичних і військових ризиків. Здатність росії проводити операції з використанням військово-повітряних сил, військово-морських сил, зброї дальнього радіуса дії або ядерної зброї проти Швеції залишається незмінною", – йдеться у документі.

Як сказали на телеканалі, нова оборонна доктрина Швеції, в основі якої лежить членство в НАТО, на відміну від попередньої доктрини, яка спиралася на співпрацю з іншими північними країнами і ЄС.

ШвеціяНАТОвійна в Україніросія окупанти

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