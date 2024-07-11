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ПОЛІТИКА

Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen

11 липня 2024, 13:02
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen
Джерело: defence
Міністр вказав, що через те, що Швеція не могла продовжувати роботу з винищувачами Gripen через надходження Україні F-16, Стокгольм вирішив надати Києву інші можливості, зокрема спеціалізованих літаків ASC 890.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом заявив про готовність його країни майбутньому передати Україні винищувачі Gripen.

Про це він сказав в інтерв'ю "Голос Америки".

Пояснюючи, чому Стокгольм раніше призупинив поставку літаків Києву, глава МЗС заявив, що таке рішення ухвалили через те, що Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів – і F-16, і Gripen – "надто багато".

Він додав, що мова йде про складні системи, адже це не лише отримати літаки й підготувати пілотів, і впроваджувати дві з них одночасно було б занадто складно.

"Але це не означає, що Швеція не відкрита для продовження із винищувачами Gripens, якщо і коли програма F-16 буде завершена. Знову ж таки, це справа України, а не уряду Швеції", – зазначив Більстрьом.

Міністр вказав, що через те, що Швеція не могла продовжувати роботу з винищувачами Gripen через надходження Україні F-16, Стокгольм вирішив надати Києву інші можливості, зокрема спеціалізованих літаків ASC 890.

"Це означатиме, що ми даємо щось, що Україна може використовувати у координації із повітряними винищувачами F-16. Це дасть Україні можливість краще проводити повітряні бої, спостереження і керування повітряними боями", – зауважив він.

На уточнювальне запитання, чи означає це, що Швеція все ще може бути відкритою для постачань Gripen у майбутньому, він відповів ствердно.

"Так, так. Це просто практичне питання... Я б сказав, що F-16, які зараз впроваджується в українські ВПС, забезпечать вам великі та важливі можливості. Коли це буде реалізовано, тоді ми зможемо почати говорити про повітряні винищувачі Gripen... Але це рішення ухвалив український уряд, а не шведський", – сказав Більстрьом.

війнаШвеціядопомога УкраїніGripen

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