Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen
Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом заявив про готовність його країни майбутньому передати Україні винищувачі Gripen.
Про це він сказав в інтерв'ю "Голос Америки".
Пояснюючи, чому Стокгольм раніше призупинив поставку літаків Києву, глава МЗС заявив, що таке рішення ухвалили через те, що Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів – і F-16, і Gripen – "надто багато".
Він додав, що мова йде про складні системи, адже це не лише отримати літаки й підготувати пілотів, і впроваджувати дві з них одночасно було б занадто складно.
"Але це не означає, що Швеція не відкрита для продовження із винищувачами Gripens, якщо і коли програма F-16 буде завершена. Знову ж таки, це справа України, а не уряду Швеції", – зазначив Більстрьом.
Міністр вказав, що через те, що Швеція не могла продовжувати роботу з винищувачами Gripen через надходження Україні F-16, Стокгольм вирішив надати Києву інші можливості, зокрема спеціалізованих літаків ASC 890.
"Це означатиме, що ми даємо щось, що Україна може використовувати у координації із повітряними винищувачами F-16. Це дасть Україні можливість краще проводити повітряні бої, спостереження і керування повітряними боями", – зауважив він.
На уточнювальне запитання, чи означає це, що Швеція все ще може бути відкритою для постачань Gripen у майбутньому, він відповів ствердно.
"Так, так. Це просто практичне питання... Я б сказав, що F-16, які зараз впроваджується в українські ВПС, забезпечать вам великі та важливі можливості. Коли це буде реалізовано, тоді ми зможемо почати говорити про повітряні винищувачі Gripen... Але це рішення ухвалив український уряд, а не шведський", – сказав Більстрьом.