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Швеція готова відправити в Україну танки Leopard

23 лютого 2023, 13:17
Швеція готова відправити в Україну танки Leopard
Фото: sverigesradio.se
Міністр оборони Королівства Швеція Пол Йонсон заявив, що країна готова відправити в Україну частину своїх бойових танків Leopard-2.

За словами міністра оборони, в парламенті Швеції зростає підтримка, щоб додатково надати Україні танків Leopard, які є у країни.

Про це пише Sky News.

«Ми відкриті до цього, і ми ведемо тісний діалог з Німеччиною з цього приводу», — заявив Пол Йонсон.

За його словами, наразі Швеція має порядка 120 танків Leopard і додав, що цей пакет допомоги стане головним внеском Швеції в Україну з точки зору обладнання для наземної війни.

Підтримка Швеції Україні збільшилася до €1,2 млрд.
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