Швеція готова відправити в Україну танки Leopard

Міністр оборони Королівства Швеція Пол Йонсон заявив, що країна готова відправити в Україну частину своїх бойових танків Leopard-2.

За словами міністра оборони, в парламенті Швеції зростає підтримка, щоб додатково надати Україні танків Leopard, які є у країни.

Про це пише Sky News.

«Ми відкриті до цього, і ми ведемо тісний діалог з Німеччиною з цього приводу», — заявив Пол Йонсон.

За його словами, наразі Швеція має порядка 120 танків Leopard і додав, що цей пакет допомоги стане головним внеском Швеції в Україну з точки зору обладнання для наземної війни.