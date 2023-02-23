Швеція готова відправити в Україну танки Leopard
23 лютого 2023, 13:17
Фото: sverigesradio.se
Міністр оборони Королівства Швеція Пол Йонсон заявив, що країна готова відправити в Україну частину своїх бойових танків Leopard-2.
За словами міністра оборони, в парламенті Швеції зростає підтримка, щоб додатково надати Україні танків Leopard, які є у країни.
Про це пише Sky News.
«Ми відкриті до цього, і ми ведемо тісний діалог з Німеччиною з цього приводу», — заявив Пол Йонсон.
За його словами, наразі Швеція має порядка 120 танків Leopard і додав, що цей пакет допомоги стане головним внеском Швеції в Україну з точки зору обладнання для наземної війни.Підтримка Швеції Україні збільшилася до €1,2 млрд.