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ПОЛІТИКА

Швеція хоче проаналізувати війну рф проти України, щоб зміцнити свою оборону

13 липня 2023, 19:26
Швеція хоче проаналізувати війну рф проти України, щоб зміцнити свою оборону
Фото: sverigesradio.se
Також потрібно вивчити, як саме цей досвід можна використати для розвитку тотальної оборони Швеції.

Уряд Швеції доручив трьом відомствам вивчити досвід війни рф проти України. Це має дати змогу поліпшити оборону країни.

Про це повідомляє Міністерство оборони Швеції.

"Уряд ухвалив рішення про те, що Збройні сили Швеції, Управління матеріальних засобів оборони та Шведське агентство із захисту та забезпечення готовності населення мають повідомити, який досвід і уроки можна винести з повномасштабного вторгнення росії в Україну", - йдеться у повідомленні.

Також потрібно вивчити, як саме цей досвід можна використати для розвитку тотальної оборони Швеції.

"Важливо, щоб ми систематично брали уроки з війни в Україні, щоб зміцнювати власну оборону. Це також включає в себе оцінку того, як шведська і західна техніка справляється з бойовими ситуаціями", - сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Що саме будуть досліджувати у Швеції

Завдання шведським Збройним силам має бути виконане за підтримки Дослідницького інституту спільної оборони.

Приклади відповідного досвіду можуть стосуватися навчання українських солдатів, того, який оперативний і стратегічний досвід можна здобути і як спрацювали різні рішення в галузі постачання.

Це також може бути досвід з точки зору загального захисту, такий як оборонна воля та лідерство.

Сьогодні стало відомо, що Швеція спростить та прискорить постачання зброї в Україну. Міністр оборони Пол Йонсон підписав угоду про захист безпеки з нашою країною на саміті НАТО у Вільнюсі.

"Угода дає можливість Швеції та Україні обмінюватися конфіденційною інформацією, яка стосується, наприклад, випробувальних польотів JAS Gripen або військової техніки", - йдеться в заяві уряду.

Управління оборонних матеріалів Швеції (FMV) також укладає угоду з Україною, яка дозволить країні купувати оборонні матеріали безпосередньо в промисловості з коротшими термінами доставки.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки їй потрібно, щоб виграти війну, відновити свою свободу та відбудувати свою країну", - наголосив міністр оборони Швеції.

Швеціяоборонавійна в Україні

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