Шведський міністр оборони Пол Йонсон заявив, що Швеція має стати повноправним членом НАТО якомога швидше, щоб відвернути загрозу з боку росії.

Про це міністр сказав в інтерв'ю The Guardian.

Йонсон не може назвати конкретні терміни завершення процесу схвалення вступу Швеції до НАТО, але він впевнений, що Туреччина і Угорщина, які затягують з ратифікацією членства країни, врешті-решт це зроблять.

"Ми не хочемо списувати рф з рахунків як загрозу, тому що вона продемонструвала докази своєї витривалості. Тому ми повинні відповідати викликам, і ми робимо це найкращим чином, зміцнюючи наші національні слабкості та якнайшвидше стаючи повністю інтегрованими в НАТО", - заявив міністр оборони Швеції.

Він додав, що Будапешт запевнив Стокгольм, що Угорщина не буде останньою країною, яка схвалить ратифікацію. Він також висловив впевненість у майбутньому Швеції в НАТО.

"Ми зараз у більшій безпеці, ніж були до того, як прагнули членства в НАТО, завдяки гарантіям безпеки, які ми отримали від США, Великої Британії, Німеччини, Франції та інших північних країн", - сказав Йонсон.

Також ми писали, що турецька Партія справедливості й розвитку президента Реджепа Таїпа Ердогана не очікує голосування за вступ Швеції до НАТО до кінця цього року.