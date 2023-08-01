Матеріали:
Теми:

Швеція і Данія обмежать можливість спалювати Коран на законодавчому рівні – Reuters

01 серпня 2023, 09:33
Швеція і Данія обмежать можливість спалювати Коран на законодавчому рівні – Reuters
Фото: з вільного доступу
Причиною є зростаюча напруга з мусульманськими державами.

Уряди Швеції та Данії вивчають спроби законодавчого обмеження проведення акцій зі спаленням Корану.  
Про це повідомляє Reuters.

За останні тижні в Швеції та Данії відбулося кілька акцій протесту, під час яких спалювали або пошкоджували Коран. Це викликало значне обурення у мусульманському світі.

Зокрема, у понеділок, 31 липня в Стокгольмі іракський біженець спалив копію Корану біля шведського парламенту. А в Данії протестувальники спалили книгу біля посольства Саудівської Аравії в Копенгагені.

Скандинавські країни висловили жаль з цього приводу, але заявили, що не можуть запобігти цьому згідно з конституційними законами, які захищають свободу слова. Проте обидва уряди зазначили, що розглядають законодавчі зміни, які дозволять владі запобігти подальшим подібним діям демонстрантів.

"Той факт, що ми сигналізуємо як у Данії, так і за кордоном, що ми над цим працюємо, сподіваюся, допоможе деескалації. Це не тому, що ми відчуваємо тиск, це наш політичний аналіз, який відповідає інтересам усіх нас. Ми не повинні просто сидіти і чекати, поки це вибухне", - заявив очільник МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром надіслав листи всім 57 країнам Організації ісламського співробітництва, щоб пояснити право громадян Швеції на зібрання та засудити ісламофобні дії.

ШвеціяДаніямусульманивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Контрнаступ України: визначення очікувань. Україні потрібна стратегія, як впоратися із тривалою війною – Лоуренс Фрідман
Політика
Контрнаступ України: визначення очікувань. Україні потрібна стратегія, як впоратися із тривалою війною – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 09:21
Політика
"Вагнер" насторожив Пекін. Заколот Прігожина продемонстрував Китаю нестабільного союзника – Юнь Сунь
Переклад iPress – 31 липня 2023, 17:16
Україна поки не розвернула основні сили для контрнаступу. А атаки на москву – це політична кампанія – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна поки не розвернула основні сили для контрнаступу. А атаки на москву – це політична кампанія – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 31 липня 2023, 12:22
Наступ росіян на півночі зупинився. На півдні українці просунулися, але зазнали втрат – Том Купер
Cуспільство
Наступ росіян на півночі зупинився. На півдні українці просунулися, але зазнали втрат – Том Купер
Переклад iPress – 31 липня 2023, 01:13
Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Політика
Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 липня 2023, 16:46
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Політика
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Переклад iPress – 28 липня 2023, 13:26
Про успіхи українських сил на південному напрямку. Залишки гарнізону Старомайорського здалися, а інші відійшли у засвіти – Том Купер
Cуспільство
Про успіхи українських сил на південному напрямку. Залишки гарнізону Старомайорського здалися, а інші відійшли у засвіти – Том Купер
Переклад iPress – 28 липня 2023, 00:03
НЛО та інопланетяни дісталися Конгресу США. Ексрозвідник дав свідчення, що Штати володіють інопланетними кораблями – The Guardian
Політика
НЛО та інопланетяни дісталися Конгресу США. Ексрозвідник дав свідчення, що Штати володіють інопланетними кораблями – The Guardian
Переклад iPress – 27 липня 2023, 15:12
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється