Швеція і Данія обмежать можливість спалювати Коран на законодавчому рівні – Reuters

Причиною є зростаюча напруга з мусульманськими державами.

Уряди Швеції та Данії вивчають спроби законодавчого обмеження проведення акцій зі спаленням Корану.

Про це повідомляє Reuters.

За останні тижні в Швеції та Данії відбулося кілька акцій протесту, під час яких спалювали або пошкоджували Коран. Це викликало значне обурення у мусульманському світі.



Зокрема, у понеділок, 31 липня в Стокгольмі іракський біженець спалив копію Корану біля шведського парламенту. А в Данії протестувальники спалили книгу біля посольства Саудівської Аравії в Копенгагені.

Скандинавські країни висловили жаль з цього приводу, але заявили, що не можуть запобігти цьому згідно з конституційними законами, які захищають свободу слова. Проте обидва уряди зазначили, що розглядають законодавчі зміни, які дозволять владі запобігти подальшим подібним діям демонстрантів.

"Той факт, що ми сигналізуємо як у Данії, так і за кордоном, що ми над цим працюємо, сподіваюся, допоможе деескалації. Це не тому, що ми відчуваємо тиск, це наш політичний аналіз, який відповідає інтересам усіх нас. Ми не повинні просто сидіти і чекати, поки це вибухне", - заявив очільник МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен.



Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром надіслав листи всім 57 країнам Організації ісламського співробітництва, щоб пояснити право громадян Швеції на зібрання та засудити ісламофобні дії.