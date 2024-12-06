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Швеція і Данія замовили 200 БМП, зокрема й для ЗСУ

06 грудня 2024, 17:18
Швеція і Данія замовили 200 БМП, зокрема й для ЗСУ
Wikipedia
40 машин буде передано Києву.

У п’ятницю, 6 грудня, Швеція і Данія підписали контракти зі шведським виробником військової техніки BAE Systems Hägglunds щодо закупівлі 205 БМП СV 90, з яких 40 одиниць для України.

Про це повідомляється в пресрелізі на сайті шведського уряду.

"Ці інвестиції дозволять отримати більше шведських бойових машин, які зроблять Європу, і особливо Україну, безпечнішою", – заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Міністр додав, що 115 машин будуть доставлені до Данії, ще 50 придбають для Швеції як заміну раніше переданих Україні автомобілів. Уряди двох країн також спільно профінансують закупівлі ще 40 нових БМП СV 90 для України. 

Загальна сума закупівель у BAE Systems Hägglunds становить 2,2 млрд доларів. Бронемашини CV9035 MkIIIC оснащені новітньою баштою, що забезпечує екіпажу кращу обізнаність про обстановку та підвищує мобільність, захист та ефективність проти ворожих цілей.

Швеція передала Україні 50 машин СV 90 у рамках десятого пакету допомоги, а завдяки новому замовленню для України вироблять 40 нових БМП. Фінансування закупівлі техніки було надано у рамках 15-го пакету допомоги.

 
Війна в УкраїнаШвеціяпідтримка України

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