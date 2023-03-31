Матеріали:
Теми:

Швеція може стати членом Альянсу до липня – Генсек НАТО

31 березня 2023, 12:26
Швеція може стати членом Альянсу до липня – Генсек НАТО
Фото: 5 канал
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Швеція все ще може стати членом Північноатлантичного договору до літа.

Навіть попри те, що її заявку не ратифікували 2 країни.

Передає Politico.

Столтенберг вважає, що Швеція все ще може отримати схвалення Туреччини після травневих виборів у цій країні:

"Моя мета залишається незмінною: після турецьких виборів, але до Вільнюського саміту, ми також можемо отримати ратифікацію Швеції".

Генсек НАТО підкреслив, що рішення в підсумку залежить від Туреччини. Угорщина також поки не ратифікувала шведську заявку, але Туреччину розглядають як головну перешкоду.

"Ми говоримо про суверенні національні парламенти, і, звичайно, я не можу надати жодних гарантій від їхнього імені", - додав він.

На думку генсека НАТО, Стокгольм зробив все можливе, щоб розвіяти занепокоєння Анкари.

"Швеція виконала свої зобов'язання за узгодженим тристороннім меморандумом. Були важкі переговори, але Швеція довела, що вони посилюють співпрацю з Туреччиною, борються з тероризмом, обмінюються розвід даними, інформацією - і немає ніяких обмежень на експорт зброї зі Швеції до Туреччини", - підсумував Столтенберг.

ШвеціяНАТОСтолтенберг.

Останні матеріали

росія жорстоко оборонятиметься і готова до масових жертв. ЗСУ буде непросто – Марк Гертлінг
Політика
росія жорстоко оборонятиметься і готова до масових жертв. ЗСУ буде непросто – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 березня 2023, 12:12
Просто скажіть
Політика
Просто скажіть "ні" і не дайте путіну очолити Раду Безпеки ООН. Чому росія не має права голосу в ООН – TIME
Переклад iPress – 31 березня 2023, 08:36
Відповідь на шантаж Анкари. Вихід США зі стратегічної авіабази Інджирлік нагадав би Туреччині, що її вплив має межі – CEPA
Політика
Відповідь на шантаж Анкари. Вихід США зі стратегічної авіабази Інджирлік нагадав би Туреччині, що її вплив має межі – CEPA
Переклад iPress – 30 березня 2023, 16:21
Війна росії проти України не може бути виправдана. росія не має отримати жодних територіальних поступок – експосли США в Україні
Політика
Війна росії проти України не може бути виправдана. росія не має отримати жодних територіальних поступок – експосли США в Україні
Переклад iPress – 30 березня 2023, 13:22
В очікуванні контрнаступу.
Політика
В очікуванні контрнаступу. "Зоопарк" західних танків матиме реальне значення проти російських "динозаврів" Т-55 – Hudson Institute
Переклад iPress – 30 березня 2023, 10:06
США намагаються консолідувати демократії для протидії авторитарним режимам. Але агресія Пекіна зростає – Politico
Політика
США намагаються консолідувати демократії для протидії авторитарним режимам. Але агресія Пекіна зростає – Politico
Переклад iPress – 29 березня 2023, 15:16
Український наступ може бути жахливо кривавим. Але він може стати початком кінця війни – Мік Раян
Політика
Український наступ може бути жахливо кривавим. Але він може стати початком кінця війни – Мік Раян
Переклад iPress – 29 березня 2023, 11:58
Економіка росії починає руйнуватися. Наступного року грошей не буде – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Економіка росії починає руйнуватися. Наступного року грошей не буде – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 березня 2023, 09:45
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється