Швеція може стати членом Альянсу до липня – Генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Швеція все ще може стати членом Північноатлантичного договору до літа.

Навіть попри те, що її заявку не ратифікували 2 країни.

Передає Politico.

Столтенберг вважає, що Швеція все ще може отримати схвалення Туреччини після травневих виборів у цій країні:

"Моя мета залишається незмінною: після турецьких виборів, але до Вільнюського саміту, ми також можемо отримати ратифікацію Швеції".

Генсек НАТО підкреслив, що рішення в підсумку залежить від Туреччини. Угорщина також поки не ратифікувала шведську заявку, але Туреччину розглядають як головну перешкоду.

"Ми говоримо про суверенні національні парламенти, і, звичайно, я не можу надати жодних гарантій від їхнього імені", - додав він.

На думку генсека НАТО, Стокгольм зробив все можливе, щоб розвіяти занепокоєння Анкари.

"Швеція виконала свої зобов'язання за узгодженим тристороннім меморандумом. Були важкі переговори, але Швеція довела, що вони посилюють співпрацю з Туреччиною, борються з тероризмом, обмінюються розвід даними, інформацією - і немає ніяких обмежень на експорт зброї зі Швеції до Туреччини", - підсумував Столтенберг.