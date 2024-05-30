Швеція може заблокувати російський СПГ, якщо Угорщина завадить санкціям ЄС

Країни-члени ЄС обговорюють санкції проти ключових російських СПГ-проєктів, а також заборону на використання портів Євросоюзу для реекспорту поставок до третіх країн.

Швеція розглядає можливість одностороннього блокування імпорту російського скрапленого природного газу (СПГ), якщо Угорщина завадить або зможе пом'якшити запропоновані ЄС санкції проти росії.

Про це заявила міністерка енергетики Швеції Ебба Буш в кулуарах зустрічі міністрів у Брюсселі, її цитує агентство Bloomberg.

Країни-члени ЄС обговорюють санкції проти ключових російських СПГ-проєктів, а також заборону на використання портів Євросоюзу для реекспорту поставок до третіх країн. Угорщина виступила проти цієї пропозиції, а санкції вимагають одностайності 27 країн-членів ЄС.

"Якщо пакет санкцій не відповідатиме меті, ми готові діяти самостійно", – заявила Ебба Буш.

Буш не уточнила, як саме уряд націлюватиметься на імпорт енергоносіїв з росії. Правила вимагають від країн враховувати енергетичну безпеку Євросоюзу.

Хоча імпорт російського газу до Швеції невеликий, будь-які заходи свідчитимуть про зростаюче нетерпіння держав-членів до постійних перешкод з боку Угорщини у питанні допомоги Україні та санкцій.

"Метою всієї цієї війни з боку росії є "розділяй і володарюй". Але Швеція не буде чекати, якщо ми не досягнемо успіху з 14-м пакетом санкцій", – додала Буш.

Вона зазначила, що одним зі способів схилити Угорщину на бік майбутніх енергетичних санкцій було б заохочення ЄС до нових інвестицій в ядерний сектор регіону.

Міністерка розкритикувала Європейський інвестиційний банк за те, що він не робить більше для надання пільгового фінансування сектору.