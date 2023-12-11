Швеція надає "зимовий" пакет гуманітарної допомоги Україні на $133 млн

Швеція оголосила про новий пакет гуманітарної допомоги для України на суму 1,4 мільярда крон, що дорівню $133 млн.

Про це повідомляє Sweden Postsen.

"Це комплексний зимовий пакет", - заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Кошти спрямують на підтримку систем енергозабезпечення, опалення, продовольство, житло і сферу охорони здоров’я.

З оголошеної суми допомоги 900 млн крон піде до Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови і реформування України Світового банку. Фонд підтримує інфраструктуру України у сферах енергетики, житлового будівництва, охорони здоров'я та транспорту.

Ще 300 млн крон надійде до фонду Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P), 100 млн крон буде розподілено через Продовольчу програму ООН, 75 млн крон отримає ЮНЕСКО на будівництво укриттів у школах і дошкільних закладах, а 25 мільйонів крон буде розподілено через Шведську службу цивільного захисту.

В уряді Швеції додали, що закупівля обладнання для опалення та передача потужностей для української електромережі має вирішальне значення для населення України взимку.

Востаннє про допомогу Україні Швеція оголосила в кінці листопада, тоді країна виділила для України допомогу на мільйони євро.