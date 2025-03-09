Швеція надасть €2 млн на розвиток прав і свобод українських жінок

В 2025 році головуватиме у правлінні платформи UN Women.

Уряд Швеції виділить 2 млн євро на розвиток можливостей для жінок в Україні для структури ООН Жінки в Україні.

Про це повідомило посольство Швеції в Україні.

"Ми віддаємо шану українським жінкам, які мужньо захищають свою країну та всю Європу як військові та гуманітарні працівники, підприємці й політичні лідери", - заявили у заяві. ООН

Швеція цього року головуватиме у правлінні платформи UN Women, який опікується проєктами з гендерної рівності і розвитку можливостей для жінок у всьому світі.

Нашадаєм,що в Збройних силах України запровадили посаду радника з гендерних питань. Її обійняла громадська діячка та колишня радниця з гендерних питань Командування Сухопутних військ ЗСУ Оксана Григор’єва.