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Швеція надасть €2 млн на розвиток прав і свобод українських жінок

09 березня 2025, 14:38
Швеція надасть €2 млн на розвиток прав і свобод українських жінок
Фото: Fotolia / aviavlad
В 2025 році головуватиме у правлінні платформи UN Women.

Уряд Швеції виділить 2 млн євро на розвиток можливостей для жінок в Україні для  структури ООН Жінки в Україні. 

Про це повідомило посольство Швеції в Україні. 

"Ми віддаємо шану українським жінкам, які мужньо захищають свою країну та всю Європу як військові та гуманітарні працівники, підприємці й політичні лідери", - заявили у заяві. ООН 

Швеція цього року головуватиме у правлінні платформи UN Women, який опікується проєктами з гендерної рівності і розвитку можливостей для жінок у всьому світі. 

Нашадаєм,що в Збройних силах України запровадили посаду радника з гендерних питань. Її обійняла громадська діячка та колишня радниця з гендерних питань Командування Сухопутних військ ЗСУ Оксана Григор’єва.

 
ООНжінкиУкраїна

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