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Швеція надасть Україні 50 БМП та САУ Archer

19 січня 2023, 13:44
Швеція надасть Україні 50 БМП та САУ Archer
Фото: Reuters
Уряд Швеції готується надати Україні найсучасніші артилерію та бронетехніку. Йдеться про передачу 50 бойових машин піхоти CV90 та колісні 155-мм гаубиці Archer.

Про це повідомляє прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, якого цитують місцеві ЗМІ.

Так, виступаючи на пресконференції, шведський прем'єр заявив, що його уряд прийняв рішення про пакет військової підтримки України, який складається з трьох частин, включаючи "перше рішення про початок поставок артилерійської системи Archer в Україну".

Однак, скільки саме буде передано САУ Archer він не уточнив.

Як пише Reuters, цитуючи слова Крістерссона, пакет військової допомоги вартістю 4,3 млрд шведських крон (419 мільйонів доларів) також включатиме протитанкову зброю NLAW.

"Військова підтримка України є абсолютно важливо. Бажання України щодо того, чого вони хочуть, мають велику вагу в нашому рішенні. Швеція надішле близько 50 своїх броньованих бойових машин піхоти типу CV90", – наголосив Крістерссон.

Нагадаємо, Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги.

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