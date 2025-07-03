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Швеція надасть Україні військову допомогу на $150 млн

03 липня 2025, 14:07
Швеція надасть Україні військову допомогу на $150 млн
Фото: РБК
У пакет входять стволи для самохідних артустановок Archer, засоби далекобійного удару та підводні засоби.
Уряд Швеції схвалив виділення 1,5 мільярда шведських крон на військову підтримку України. 
 
Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон у соцмережі Х.
 
Пакет підтримки  включає понад 10 нових стволів для самохідних артилерійських установок Archer, засоби далекобійного удару та підводні засоби, а також додаткова логістична підтримка. 
 
За словами міністра, система Archer виявилася дуже ефективною в Україні, і зараз через це потребує нових артилерійських стволів. 
 
Також придбають вантажівки Volvo та Scania та ноу контейнерну систему для швидшого та безпечнішого розвантаження оборонної техніки. 
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