Швеція не передаватиме Україні винищувачі Gripen

Швеція потребує цих літаків для власної оборони.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крісстерссон заявив, що його країна сама потребує винищувачів Gripen, тож планів передати їх Україні поки не має.



Про це повідомляє TV4.

"Швеція – географічно велика країна, ми повинні захищати себе, і ми ще не в НАТО. Це балансування між тим, чим ми можемо поділитися з ними, і тим, що ми повинні мати самі. Зараз ми є частиною так званої коаліції F-16, де ми співпрацюємо з 14 країнами, щоб гарантувати, що Україна отримає льотні потужності", - наголосив Ульф Крісстерссон.

Тоді як Данія та Нідерланди разом пообіцяли Україні десятки винищувачів, Швеція не може собі цього дозволити.