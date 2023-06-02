Швеція незабаром приєднається до НАТО – Байден

Він переконаний, що це станеться найближчим часом.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що Швеція вступить до Північноатлантичного альянсу найближчим часом.

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи в Академії військово-повітряних сил США в Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо, він попередив випускників, що вони вступатимуть на службу у все більш нестабільному світі, посилаючись на виклики з боку росії та Китаю.

За словами Байдена, НАТО, попри спробу президента росії владіміра путіна зламати Альянс своїм вторгненням в Україну, стає все сильнішим. І це підкріплюється, зокрема, нещодавнім прийняттям Фінляндії, а "незабаром і Швеції".

"Це станеться, я вам обіцяю", – наголосив він.