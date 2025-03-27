Швеція оголосила найбільший план переозброєння з часів холодної війни

План передбачає інвестиції в розмірі близько 300 мільярдів шведських крон.

Премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон анонсував найбільший план військового переозброєння країни з часів холодної війни.

Він зазначив, що видатки Швеції на оборону вже перевищують встановлений НАТО 2-відсотковий показник — але цього недостатньо.

"Наша мета полягає в тому, щоб на Гаазькому саміті НАТО домогтися підвищення цього показника, і ми робимо свою частину роботи", — підкреслив він.

Уряд Швеції представив план, спрямований на підвищення оборонних витрат країни до 3,5% ВВП до 2030 року. План передбачає інвестиції в розмірі близько 300 мільярдів шведських крон (майже $30 млрд), які фінансуватимуться за рахунок позик.

В уряді також додали, що планують закупити озброєння на 25 мільярдів шведських крон ($2,5 млрд), починаючи з 2025 року, з поставкою в 2026—2028 роках. Закупити Швеція планує засоби ППО, безпілотники, реактивну артилерію, засоби індивідуального захисту і боєприпаси.

Також уряд пропонує виділити додаткові 96 мільярдів шведських крон ($9,5 млрд) фінансування на 2025 рік для нового пакету заходів для посилення заходів протидії гібридним загрозам.

Крім того, шведський уряд має намір збільшити прийняті економічні рамки для військової підтримки України з 25 мільярдів шведських крон ($2,5 млрд) до трохи більше 40 мільярдів шведських крон ($4 млрд) на 2025 рік.