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Швеція передала Україні 10 танків Strv122

21 вересня 2023, 18:09
Швеція передала Україні 10 танків Strv122
З ними їдуть українські військові після навчань.

Швеція передала ЗСУ 10 танків Stridsvagn 122 (Strv 122), навчивши для них українські екіпажі та техніків.

Про це повідомляють Сили оборони Швеції із посиланням на начальника оперативного відділу штабу сухопутних військ Матса Людвіга.

"Ми дали їм все, що могли, щодо гарної техніки та знань. Тепер ми бажаємо їм успіхів у звільненні своєї країни", - наказав він українським танкістам.

Зазначається, Stridsvagn 122 – шведська адаптація танка Leopard 2 – понад 30 років є основою шведських механізованих бригад.

У прес-службі нагадують, що рішення про передачу Україні танків Швеція оголосила 24 лютого 2023 року. У штабі шведської армії в Енчепінгу велася підготовка також до навчання українського персоналу на танках – екіпажів та механіків. Самі танки "вже деякий час" знаходяться в Україні.

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