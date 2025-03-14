Швеція передасть нові Archer та контрбатарейні системи для України

Швеція також планує приєднатися до артилерійської коаліції.

Швеція закупить та передасть Україні 18 додаткових самохідних артилерійських установок Archer та п’ять контрбатарейних установок Arthur.

Про це у соцмережі повідомив шведський міністр оборони Пол Йонсон.

"Раніше Швеція вже передала Україні 8 систем Archer. Їх високо оцінили в Україні, а також вони добре зарекомендували себе на фронті, завдаючи шкоди російським окупантам. Завдяки поєднанню швидкості, точності та мобільності, Archer є грізною зброєю в Україні", – додав Йонсон.

Водночас за допомогою системи Arthur, за його словами, українські військові зможуть виявляти артснаряди та вираховувати місце їхнього пострілу. Це допоможе дружнім системам вести контрбатарейний вогонь. Очільник Міноборони Швеції додав, що такі батареї його країна, а також Велика Британія вже передавали Україні.

"Відкриті джерела свідчать, що росія втратила понад 437 буксированих артилерійських установок, 869 самохідних систем і 451 реактивну систему залпового вогню (РСЗВ). Сподіваємось, що шведська артилерійська допомога ще більше збільшить ці цифри", – написав Йонсон.

Він також заявив, що Швеція приєднається до артилерійської коаліції, аби координувати та забезпечувати Сили оборони України сучасними артсистемами, боєприпасами та навчанням. Довгостроковою метою такого задуму, за його словами, є посилення артилерійського потенціалу України та підвищення оперативної сумісності з НАТО.