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Швеція передасть Україні системи ППО

24 лютого 2025, 10:05
Швеція передасть Україні системи ППО
Фото: РБК
Мова йде про Robot 70 та Tridon Mk2.
Швеція готується передати Україні системи протиповітряної оборони вартістю 1,2 мільярда крон (близько 113 мільйонів доларів).
 
Про це у статті для газети Svenska Dagbladet повідомили прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, міністр енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш та міністр освіти Йохан Персон.
 
Йдеться про системи Robot 70 та Tridon Mk2, які посилять захист українських військових, мирного населення та цивільної інфраструктури.
 
"У цю річницю ми також можемо оголосити про закупівлю систем протиповітряної оборони на загальну суму 1,2 мільярда шведських крон для передачі Україні".
 
Robot 70, також відомий як RBS 70, - це переносний зенітно-ракетний комплекс, розроблений шведською компанією Saab Bofors Dynamics. Система використовує лазерне наведення для ураження повітряних цілей на відстані до 9 кілометрів та висоті до 5 кілометрів.
 
Tridon Mk2 - сучасна самохідна зенітно-артилерійська система, представлена на виставці Eurosatory 2024 у Парижі. Вона призначена для ефективного ураження різноманітних повітряних та наземних цілей, включаючи безпілотні літальні апарати, літаки, крилаті ракети та легкоброньовану техніку.
ШвеціяППОвійна в Україніросія окупанти

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