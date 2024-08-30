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Швеція попереджає про підвищений ризик російського саботажу щодо об'єктів ВПК – The Guardian

30 серпня 2024, 14:25
Швеція попереджає про підвищений ризик російського саботажу щодо об'єктів ВПК – The Guardian
Фото: sverigesradio.se
Збройові компанії повідомляють про збільшення кількості спроб диверсій, шпигунства та кібератак.

Охоронні компанії Швеції повідомили про збільшення кількості спроб диверсій, в тому числі з використанням дронів над оборонними об'єктами для їх фіксації і картографування, більш агресивного шпигунства, кібератак і дезінформації.

Про це повідомляє The Guardian, передає Укрінформ.

Після цього уряд Швеції попередив про підвищений ризик російських диверсій. 

Шведська служба безпеки заявила, що вже певний час спостерігає ознаки підвищеної схильності росії до проведення операцій впливу і диверсій.

"Це широкий перелік - від операцій впливу до диверсій, які спрямовані на Захід, а отже, і на Швецію", - сказав речник Säpo Карл Мелін.

В рамках підтримки Швецією України Säpo вважає найбільш вразливими військові об'єкти та збройові заводи.

"Ми порушували питання незаконної розвідувальної діяльності іноземних держав протягом багатьох років, але саме зараз ми бачимо, можливо, тенденцію до збільшення ризику з боку кремля", - сказав Мелін.

Säpo зазначає, що реагує на російські атаки контррозвідкою та покращує розуміння ймовірної вразливості компаній.

Шведська асоціація промисловості безпеки і оборони (SOFF), яка представляє 250 компаній, заявила, що спостерігає більш агресивні розвідувальні операції зі збору чутливої інформації за допомогою шпигунства. 

Генеральний секретар SOFF Роберта Ліммергорда каже, що менші компанії стикаються з більш витонченими кібератаками, а галузь стає мішенню для дезінформаційних кампаній. Вважається, що дезінформація спрямована на поширення чуток про шведську зброю в Україні або про окремі компанії з метою підірвати довіру до Швеції.

"Це більш активна картина загрози, де зокрема росія знизила поріг своїх дій. росія завжди мала ресурси для дій, але ми бачимо, що сьогодні вона готова йти на більший ризик", - додав він.

 

РосіяШвеція

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