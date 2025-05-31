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ПОЛІТИКА

Швеція посилює контроль над російським "тіньовим флотом" у Балтійському морі

31 травня 2025, 14:13
Швеція посилює контроль над російським
Фото: sverigesradio.se
Уряд вважає це дієвим кроком для посилення санкційного тиску.

Уряд Швеції запроваджує нові заходи для боротьби з російським "тіньовим флотом", у Балтійському морі.

Про це повідомляє Sweden Herald.

З 1 липня країна розширює повноваження щодо контролю іноземних суден, які проходять через її територіальні води чи економічну зону.

Відтепер Берегова охорона та Морська адміністрація Швеції зможуть отримувати дані про страхування не лише суден, які заходять у порти, але й тих, що просто транзитом проходять через шведські води.

Уряд вважає це дієвим кроком для посилення санкційного тиску.

"Це матиме як стримуючий ефект на судна, що входять до складу російського тіньового флоту, так і забезпечить основу для вжиття інших заходів, таких як санкції проти більшої кількості суден", - заявив міністр юстиції Гуннар Стрьоммер в інтерв’ю шведському радіо Ekot.

Йдеться про судна, які часто не мають страхового покриття, є технічно зношеними, мають непрозору структуру власності й використовуються для обходу санкцій, зокрема обмежень на постачання нафти.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наголосив, що посилення контролю є частиною ширших зусиль для зміцнення присутності Швеції в регіоні та підвищення безпеки Балтійського моря.

"Це також надає Швеції та нашим союзникам важливу інформацію про судна, яку можна використовувати як основу для санкцій щодо більшої кількості суден тіньового флоту", - підкреслив Крістерссон у прес-релізі.

Швеціябалтійське мореТіньовий флот рф

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