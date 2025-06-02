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Швеція посилює перевірки російських танкерів

02 червня 2025, 11:32
Швеція посилює перевірки російських танкерів
Фото: РБК
Починаючи з 1 липня Служба берегової охорони і Морська адміністрація Швеції збиратимуть відомості про страхування не тільки тих суден, які заходять у шведські порти, а й тих, що проходять територіальними водами
Уряд Швеції оголосив про посилення нагляду за страховиками іноземних суден для боротьби з так званим "російським тіньовим флотом".
 
Про це повідомляє AP.
 
Починаючи з 1 липня Служба берегової охорони і Морська адміністрація Швеції збиратимуть відомості про страхування не тільки тих суден, які заходять у шведські порти, а й тих, що проходять територіальними водами і виключною економічною зоною країни, говориться у публікації.
 
"Це підкреслює чітку присутність Швеції в Балтійському морі, що саме по собі має стримуючий ефект", – заявив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.
 
За його словами, це також надає Швеції і союзникам важливу інформацію про судна, яка може бути використана як основа для поповнення санкційних списків ще більшою кількістю суден.
 
росія використовує свій тіньовий флот для транспортування нафти і газу або для перевезення вкраденого українського зерна. Наразі Європейський Союз запровадив санкційні пакети проти майже 350 суден, останні з яких були введені 20 травня, говориться у публікації.
 
Середній вік суден становить близько 18 років, а це означає, що вони наближаються до кінця свого терміну служби і є більш вразливими до аварій, особливо якщо їх не обслуговують належним чином.
 
"Ми спостерігаємо все більше і більше проблемних подій у Балтійському морі, і це вимагає від нас не тільки сподіватися на краще, але й планувати на випадок найгіршого", – зазначив прем'єр-міністр Швеції.
війна в Україніросія окупантиШвеція

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