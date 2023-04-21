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Швеція представила новий проєкт щодо €1 млрд для боєприпасів Україні

21 квітня 2023, 19:36
Швеція представила новий проєкт щодо €1 млрд для боєприпасів Україні
Фото: РБК
Новий проєкт рішення може бути схвалений вже в кінці квітня.

Швеція  головує в Європейській Раді і вона надала для обговорення державам-членам новий проєкт рішення для боєприпасів. 

Про це повідомляє Інтерфакс

В разі його схвалення посли держав-членів блоку зможуть схвалити виділення €1 млрд на боєприпаси для України вже наступного тижня. 

Сьогодні про це в Брюсселі журналістам на умовах анонімності повідомив шведський високопоставлений дипломат. 

"Ми просуваємося вперед. 1 млрд євро буде призначений на боєприпаси, вироблені в ЄС і в Норвегії, є новий проєкт рішення, який буде на засіданні Комітету постійних представників у середу", - сказав політик.

Високопоставлений дипломат підтвердив, що предметом розбіжностей є позиція Франції. Вона була від самого початку дуже чіткою, що ці кошти не збагачуватимуть економіки третіх країн.

Проте наразі обговорюється можливість того, що фінансування на виробництво боєприпасів для України буде спрямовано європейським компаніям, водночас виробничі ланцюжки залишаться без змін і це передбачатиме можливість використання складових компонентів із третіх країн.

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