Швеція продовжила заборону на в'їзд українців до кінця літа
Шведський уряд прийняв рішення продовжити тимчасову заборону на в’їзд до Євросоюзу через Швецію до 31 серпня.
Про це йдеться у заяві на сайті посольства Швеції в Україні, повідомляє "Європейська правда".
"Рішення прийняте у відповідності із рекомендаціями Європейської комісії. Мета заборони на в’їзд, як і раніше, - знизити розповсюдження вірусу SARS-CoV-2 і зменшити спалах COVID-19", - йдеться у заяві.
На сайті уряду Швеції зазначається, що тимчасова заборона на в’їзд до Швеції громадян країн поза межами ЄС, Єдиної економічної зони та Шенгенської зони була продовжена із деякими пом’якшеннями обмежень.
Зокрема, скасовано вимогу про те, що в'їзд для певних мандрівників повинен бути з метою повернення додому. Це означає, що в'їзд дозволений для громадян ЄС та осіб, що мають посвідку на проживання в Швеції, і членів їх сімей, незалежно від мети поїздки.
Люди, які живуть в певних зазначених країнах, також будуть допущені у Швецію. Як і раніше, іноземні громадяни з гострою необхідністю або функцією в Швеції також можуть в'їжджати в країну.
Крім того, заборона не розповсюджується на мандрівників із 15 країн, які ЄС вніс до "безпечного" списку.
Також заборона на в'їзд не поширюється на кілька категорій людей, наприклад: медичні працівники, прикордонники, сезонні працівники у сільськогосподарському секторі, люди, які подорожують з метою навчання тощо.
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