Швеція придбає для України 18 самохідних артилерійських установок Archer

Швеція придбає для України самохідні артилерійські установки Archer та радіолокаційні радари Arthur в рамках 18-го пакета військової допомоги.

Уряд Швеції уповноважив Управління з оборонних матеріалів закупити 18 артилерійських установок Archer для передачі Україні. Крім того, відомство придбає п’ять контрбатарейних радарів Arthur.

Швеція також підтримає українську оборонну промисловість через данську ініціативу.

Загальна вартість цієї допомоги становить приблизно 3 мільярди шведських крон (майже 300 мільйонів доларів) і є частиною 18-го військового пакета підтримки Україні.

Деталі пакета допомоги:

18 артилерійських установок Archer від BAE Systems Bofors (Швеція вже передавала Україні вісім таких установок).

П’ять контрбатарейних радарів Arthur від Saab. Ця система виявляє артилерійські снаряди та визначає місце їхнього запуску, що допомагає ефективніше боротися з ворожою артилерією. Раніше такі радари передавали Україні Швеція та Велика Британія.

Фінансова підтримка української оборонної промисловості через данську ініціативу, яка може бути використана для закупівлі боєприпасів калібру 155 мм або артилерійських систем "Богдана".

Постачання радарів Arthur заплановане на 2025 рік, а артилерійських установок Archer - на 2026 рік.

В уряді також зазначили, що Швеція разом з ЄС та трансатлантичними партнерами продовжить посилювати Україну шляхом постачання військової техніки.

"Україна гостро потребує артилерії та боєприпасів. Це було пріоритетом з початку повномасштабного вторгнення росії. Міністр оборони України Рустем Умєров наголосив на цьому під час нашої зустрічі у вихідні", - заявив міністр оборони Швеції Паль Йонсон.

Швеція також має намір приєднатися до артилерійської коаліції Контактної групи з оборони (UDCG), яка координує підтримку України та сприяє інтеграції її артилерійських сил з НАТО.