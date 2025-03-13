Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Швеція придбає для України 18 самохідних артилерійських установок Archer

13 березня 2025, 19:35
Швеція придбає для України 18 самохідних артилерійських установок Archer
Фото: РБК
Швеція також підтримає українську оборонну промисловість через данську ініціативу.
Швеція придбає для України самохідні артилерійські установки Archer та радіолокаційні радари Arthur в рамках 18-го пакета військової допомоги.
 
Про це йдеться на сйті шведського уряду.
 
Уряд Швеції уповноважив Управління з оборонних матеріалів закупити 18 артилерійських установок Archer для передачі Україні. Крім того, відомство придбає п’ять контрбатарейних радарів Arthur.
 
Швеція також підтримає українську оборонну промисловість через данську ініціативу.
 
Загальна вартість цієї допомоги становить приблизно 3 мільярди шведських крон (майже 300 мільйонів доларів) і є частиною 18-го військового пакета підтримки Україні.
 
Деталі пакета допомоги:
  • 18 артилерійських установок Archer від BAE Systems Bofors (Швеція вже передавала Україні вісім таких установок).
  • П’ять контрбатарейних радарів Arthur від Saab. Ця система виявляє артилерійські снаряди та визначає місце їхнього запуску, що допомагає ефективніше боротися з ворожою артилерією. Раніше такі радари передавали Україні Швеція та Велика Британія.
  • Фінансова підтримка української оборонної промисловості через данську ініціативу, яка може бути використана для закупівлі боєприпасів калібру 155 мм або артилерійських систем "Богдана".
 
Постачання радарів Arthur заплановане на 2025 рік, а артилерійських установок Archer - на 2026 рік.
 
В уряді також зазначили, що Швеція разом з ЄС та трансатлантичними партнерами продовжить посилювати Україну шляхом постачання військової техніки.
 
"Україна гостро потребує артилерії та боєприпасів. Це було пріоритетом з початку повномасштабного вторгнення росії. Міністр оборони України Рустем Умєров наголосив на цьому під час нашої зустрічі у вихідні", - заявив міністр оборони Швеції Паль Йонсон.
 
Швеція також має намір приєднатися до артилерійської коаліції Контактної групи з оборони (UDCG), яка координує підтримку України та сприяє інтеграції її артилерійських сил з НАТО.

 

Швеціявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Як замінити Америку. Перші необхідні кроки європейців – Ендрю Таннер
Політика
Як замінити Америку. Перші необхідні кроки європейців – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 березня 2025, 16:42
М'яч на полі росії. Угода про припинення вогню в Україні: що далі? – CEPA
Політика
М'яч на полі росії. Угода про припинення вогню в Україні: що далі? – CEPA
Переклад iPress – 13 березня 2025, 11:57
Питання припинення вогню в Україні. Перед росією стоїть складний вибір – Ендрю Міхта
Політика
Питання припинення вогню в Україні. Перед росією стоїть складний вибір – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 13 березня 2025, 07:29
Курська операція України завершується. За пів року операція більш ніж виконала свою мету – Ендрю Таннер
Політика
Курська операція України завершується. За пів року операція більш ніж виконала свою мету – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 березня 2025, 12:20
Високі ставки. Європа протистоїть США через Україну, але зі слабшими картами – Едвард Лукас
Політика
Високі ставки. Європа протистоїть США через Україну, але зі слабшими картами – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 березня 2025, 08:51
Америка вже припиняла допомогу Україні більш як на пів року. Як бачите, Україна не розвалилася – Том Купер
Cуспільство
Америка вже припиняла допомогу Україні більш як на пів року. Як бачите, Україна не розвалилася – Том Купер
Переклад iPress – 11 березня 2025, 12:34
росіяни мають певний успіх на Курщині. Тим часом їхня оборона посипалася в Торецьку – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни мають певний успіх на Курщині. Тим часом їхня оборона посипалася в Торецьку – Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 березня 2025, 09:04
Посібник з європейського реагування на альянс Трампа та путіна. Британія має визначитися, чи спроможна вона повернути колишню велич – Філліпс О'Брайен
Політика
Посібник з європейського реагування на альянс Трампа та путіна. Британія має визначитися, чи спроможна вона повернути колишню велич – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 березня 2025, 07:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється