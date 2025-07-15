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Швеція приєднається до постачання зброї Україні через НАТО

15 липня 2025, 17:05
Швеція приєднається до постачання зброї Україні через НАТО
Фото: РБК
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Швеція долучиться до зусиль із посилення військової допомоги Україні після рішення президента США Дональда Трампа забезпечити постачання зброї через НАТО.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає Reuters.

"Ми вітаємо рішення США, яке дає змогу посилити санкції проти росії та відкриває шлях для передання Україні комплексів Patriot та інших систем озброєння", — йдеться у заяві міністра.
 
"Швеція зробить свій внесок", — запевнив Йонсон.
Швеціявійна в Україніросія окупанти

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