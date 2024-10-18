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Швеція приєдналася до IT-коаліції на підтримку України

18 жовтня 2024, 15:33
Швеція приєдналася до IT-коаліції на підтримку України
Фото: РБК
Це об'єднання створене в межах "Рамштайну".
Швеція приєдналася до IT-коаліції на підтримку України.
 
Про це повідомили в естонському міністерстві оборони і заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
 
IT-коаліція під головуванням Естонії та Люксембурга налічує вже 16 учасників. Це об'єднання груп створене в межах Контактної групи з питань оборони України.
 
"Хороші новини: до IT-коаліції сьогодні доєдналася Швеція! Тепер маємо 16 країн-партнерів", – повідомила Черногоренко.
 
Ціллю коаліції є підтримка Міноборони та Збройних Сил України в сфері IT і кібербезпеки та зв'язку. Обсяг наданої в межах цього об'єднання обліковується мільйонами євро.
Швеціякоаліціявійна в Україніросія окупанти

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