Це об'єднання створене в межах "Рамштайну".

Швеція приєдналася до IT-коаліції на підтримку України.

Про це повідомили в естонському міністерстві оборони і заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

IT-коаліція під головуванням Естонії та Люксембурга налічує вже 16 учасників. Це об'єднання груп створене в межах Контактної групи з питань оборони України.

"Хороші новини: до IT-коаліції сьогодні доєдналася Швеція! Тепер маємо 16 країн-партнерів", – повідомила Черногоренко.

Ціллю коаліції є підтримка Міноборони та Збройних Сил України в сфері IT і кібербезпеки та зв'язку. Обсяг наданої в межах цього об'єднання обліковується мільйонами євро.