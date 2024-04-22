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Швеція роздумує над передачею своїх систем ППО для України – глава Міноборони

22 квітня 2024, 17:53
Швеція роздумує над передачею своїх систем ППО для України – глава Міноборони
джерело slovoidilo
Швеція має на озброєнні 4 ЗРК "Patriot".

Зараз Україна перебуває в надзвичайно складній ситуації, тому важливо, щоб Швеція зробила свій внесок в оборону країни.

Про це заявив міністр оборони Швеції Поль Йонсон, пише видання Omni.

На першому місці в списку потреб України – ЗРК "Patriot". Швеція має чотири таких системи, але Йонсон не може ні обіцяти, ні заперечувати можливості надання чогось українській обороні.

"Ми знаходимося на етапі розбудови власної ППО. Є багато країн, які використовують Patriot, США мають там значні ресурси. Цілком можливо, що ми можемо зробити свій внесок, ми повинні подивитися, який спосіб є найкращим", – зазначив прем'єр.

Україна наразі має зараз три системи Patriot, зокрема одну, поставлену США та дві з Німеччини. Минулого тижня Берлін заявив, що купить Україні ще одну систему.

Швеціявійна в УкраїніППО Patriotросія-агресор

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