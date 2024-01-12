Швеція розглядає можливість підтримки місії ЄС у Червоному морі

Прес-служба Збройних сил Швеції заявляє, що відомство отримало запит від уряду з проханням вивчити можливість підтримки операції в Червоному морі.

Швеція може надати підтримку операціям ЄС у Червоному морі. Уряд надіслав запит до шведських Збройних сил, які тепер вивчатимуть можливості для цього.

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрем, повідомляє Göteborgs-Posten.

За його словами, для підтримки безпеки і судноплавства в Червоному морі може знадобитися конкретна шведська підтримка.

"Швеція повністю підтримує зусилля, яких докладають для підтримки безпеки і свободи судноплавства в регіоні. Швеція також вивчає можливості підтримки зусиль у Червоному морі", - заявив він.

При цьому міністр не уточнив, який вигляд може мати така підтримка.

"Ми ще повернемося до цього питання", - додав він.

Прес-служба Збройних сил Швеції заявляє, що відомство отримало запит від уряду з проханням вивчити можливість підтримки операції в Червоному морі.

"Сили оборони дадуть відповідь на запит наприкінці наступного тижня. До цього моменту ми не маємо можливості відповісти на додаткові запитання", - ідеться в заяві прес-служби.

З листопада 2023 року в Червоному морі єменські хусити почали атакувати торгові судна, які, за їхніми явищами, нібито мали зв'язки з Ізраїлем.