Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Швеція розглядає можливість підтримки місії ЄС у Червоному морі

12 січня 2024, 20:01
Швеція розглядає можливість підтримки місії ЄС у Червоному морі
Фото: Reuters
Прес-служба Збройних сил Швеції заявляє, що відомство отримало запит від уряду з проханням вивчити можливість підтримки операції в Червоному морі.

Швеція може надати підтримку операціям ЄС у Червоному морі. Уряд надіслав запит до шведських Збройних сил, які тепер вивчатимуть можливості для цього.

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрем, повідомляє Göteborgs-Posten.

За його словами, для підтримки безпеки і судноплавства в Червоному морі може знадобитися конкретна шведська підтримка.
"Швеція повністю підтримує зусилля, яких докладають для підтримки безпеки і свободи судноплавства в регіоні. Швеція також вивчає можливості підтримки зусиль у Червоному морі", - заявив він.

При цьому міністр не уточнив, який вигляд може мати така підтримка.

"Ми ще повернемося до цього питання", - додав він.

Прес-служба Збройних сил Швеції заявляє, що відомство отримало запит від уряду з проханням вивчити можливість підтримки операції в Червоному морі.

"Сили оборони дадуть відповідь на запит наприкінці наступного тижня. До цього моменту ми не маємо можливості відповісти на додаткові запитання", - ідеться в заяві прес-служби.

З листопада 2023 року в Червоному морі єменські хусити почали атакувати торгові судна, які, за їхніми явищами, нібито мали зв'язки з Ізраїлем.

ЄСШвеціячервоне море

Останні матеріали

Не для того, щоб перемогти. Фальшиві путінські суперники не можуть навіть зберегти серйозне обличчя – Джулія Девіс
Політика
Не для того, щоб перемогти. Фальшиві путінські суперники не можуть навіть зберегти серйозне обличчя – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 січня 2024, 14:27
російська влада зневажає свій народ. Єгері ФСБ перетворилися на браконьєрів у злочинній путінській державі – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Політика
російська влада зневажає свій народ. Єгері ФСБ перетворилися на браконьєрів у злочинній путінській державі – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 12 січня 2024, 11:28
Момент істини. Чи здатен Захід на дорослі вчинки? – Джеймс Шерр
Політика
Момент істини. Чи здатен Захід на дорослі вчинки? – Джеймс Шерр
Переклад iPress – 12 січня 2024, 09:00
США та їхні проросійські (з)радники. Як було втрачено найкращий шанс виграти війну в Україні – Washington Post
Політика
США та їхні проросійські (з)радники. Як було втрачено найкращий шанс виграти війну в Україні – Washington Post
Переклад iPress – 11 січня 2024, 16:49
Україна – це все, що стоїть на шляху варварів, що хочуть домінувати у світі. Захід має 10 місяців, щоб її врятувати – Пол Мейсон
Політика
Україна – це все, що стоїть на шляху варварів, що хочуть домінувати у світі. Захід має 10 місяців, щоб її врятувати – Пол Мейсон
Переклад iPress – 11 січня 2024, 12:29
Війна на виснаження. Україна та росія обмінюються повітряними ударами, а на лінії фронту просування немає попри запеклі бої – Том Купер
Політика
Війна на виснаження. Україна та росія обмінюються повітряними ударами, а на лінії фронту просування немає попри запеклі бої – Том Купер
Переклад iPress – 10 січня 2024, 23:45
Провал США в Україні заохотить Іран, Північну Корею і Китай. Три речі, які допоможуть перемогти росію – генерал Бен Годжес
Політика
Провал США в Україні заохотить Іран, Північну Корею і Китай. Три речі, які допоможуть перемогти росію – генерал Бен Годжес
Переклад iPress – 10 січня 2024, 16:52
Новий уряд Польщі випробовує стратегію
Політика
Новий уряд Польщі випробовує стратегію "заміни еліти". ПіС обирає партизанську тактику проти Туска – Натан Алан-Лі
Переклад iPress – 10 січня 2024, 12:39
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється