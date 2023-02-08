Швеція схвалила рекордну допомогу Україні, яка включає бронетехніку

Шведський парламент схвалив запит уряду на виділення у держбюджеті військової допомоги Україні на 4,3 млрд шведських крон. Це близько 406 млн дол США.

Про це йдеться у повідомленні на сайті шведського парламенту.

«Військове обладнання, без якого Збройні сили Швеції протягом певного часу можуть обійтися, буде передане Україні. До пакета допомоги входить протитанкова зброя, обладнання для розмінування, протитанкові ракети Robot 57 та бойові машини піхоти CV90, загальною вартістю 4,3 млрд крон", -йдеться у заяві.

Зазначається, що ухвалені зміни до бюджету набудуть чинності 13 лютого цього року. Це вже десятий пакет шведської військової допомоги Україні від початку повномасштабного російського вторгнення.